India Women Under-19s tour of South Africa, 2022-23- ప్రిటోరియా: వచ్చే నెలలో జరిగే అండర్‌–19 మహిళల టి20 ప్రపంచకప్‌కు సన్నాహకంగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరుగుతున్న సిరీస్‌లో భారత జట్టు శుభారంభం చేసింది. మంగళవారం జరిగిన తొలి టి20లో భారత్‌ 54 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా మహిళలను ఓడించింది.

మొదట భారత అండర్‌–19 జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 137 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్‌ షఫాలీ వర్మ (0) డకౌట్‌ కాగా, శ్వేత (39 బంతుల్లో 40; 5 ఫోర్లు), సౌమ్య (46 బంతుల్లో 40; 3 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించారు. రిచా ఘోష్‌ 15 పరుగులు చేసింది. సఫారీ బౌలర్లలో హ్లుబి, కేలా రేనకె చెరో 2 వికెట్లు తీశారు.

అనంతరం లక్ష్యఛేదనకు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా అండర్‌–19 జట్టు 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 83 పరుగులే చేసింది. ఆంధ్ర సీమర్‌ షబ్నమ్‌ షకీల్‌ (3/15)తో పాటు అర్చన దేవి (3/14) కూడా చెలరేగి ప్రత్యర్థిని పడగొట్టారు. జనవరి 14 నుంచి 29 వరకు తొలి సారి అండర్‌–19 మహిళల టి20 దక్షిణాఫ్రికాలోనే జరగనుంది.

#TeamIndia clinch a comprehensive 5️⃣4️⃣-run win against SA U19 Women at the Steyn City Ground & take a 1️⃣-0️⃣ lead in the 5️⃣-match #SAvIND T20I series 👏🏻👏🏻

4️⃣0️⃣ runs each with the bat from Shweta Sehrawat & Soumya Tiwari 👌🏻

3️⃣ wickets apiece for Shabnam Shakil & Archana Devi 🙌🏻 pic.twitter.com/5cjRF5TzPP

— BCCI Women (@BCCIWomen) December 27, 2022