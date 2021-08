టోక్యో: పురుషుల జావెలిన్ త్రోలో భారత అథ్లెట్‌ నీరజ్ చోప్రా అదరగొట్టేశాడు. తొలిసారిగా ఒలింపిక్స్‌ ఆడుతున్న ఈ యువ ఆటగాడు.. గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫికేషన్‌ రౌండ్‌లో మొదటి ప్రయత్నంలోనే 86.65 మీటర్లు విసిరి ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించాడు. అందరి కంటే ఎక్కువ దూరం విసిరి గ్రూప్‌- ఏలో టాప్‌లో నిలిచాడు.

తద్వారా జావెలిన్‌ త్రో విభాగంలో ఈ రికార్డు సాధించిన తొలి ఇండియన్‌గా ఈ 23 ఏళ్ల అథ్లెట్‌ నిలిచాడు. ఇక ఆగష్టు 7న ఫైనల్‌ పోరులో టాప్‌-3లో నిలిస్తే నీరజ్‌ చోప్రాకు పతకం ఖాయం కానుంది. మరోవైపు.. పురుషుల జావెలిన్‌ త్రో విభాగంలో గ్రూప్‌ బీ క్వాలిఫికేషన్‌ రౌండ్‌లో భారత మరో అథ్లెట్‌ శివ్‌పాల్‌ సింగ్‌ పూర్తిగా నిరాశపరిచాడు.

.@Neeraj_chopra1 made entering an Olympic final look so easy! 😲😱

Neeraj's FIRST attempt of 86.65m in his FIRST-EVER #Olympics was recorded as the highest in men's Group A, beating @jojo_javelin's 85.64m 👏#StrongerTogether | #UnitedByEmotion | #Tokyo2020 | #BestOfTokyo pic.twitter.com/U4eYHBVrjG

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 4, 2021