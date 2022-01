T20 World Cup 2022: ఆస్ట్రేలియా వేదిక‌గా జ‌ర‌గ‌నున్న టీ20 ప్రపంచక‌ప్‌కు సంబంధించి మరో కీలక అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. మెగా టోర్నీ వేదిక‌లు ఖ‌రారైనట్లు, మొత్తం 7 వేదిక‌ల్లో టోర్నీ జరగనున్నట్లు మంగళవారం ప్రకటించారు. మెల్‌బోర్న్‌, హోబర్ట్, పెర్త్, బ్రిస్బేన్, అడిలైడ్, సిడ్నీ, గీలాంగ్ నగరాల్లో ప్రపంచకప్‌ మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌ వేదికగా ప్రకటన విడుదల చేశారు.

The host cities are all locked in and ready for Australia's biggest Men’s T20 event for 2022 🏟#T20WorldCup pic.twitter.com/QX3sZjOUGE

— T20 World Cup (@T20WorldCup) January 18, 2022