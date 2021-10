T20 World Cup 2021 SL Vs IRE: మాజీ చాంపియన్‌ శ్రీలంక టి20 ప్రపంచకప్‌లో తొలి దశను విజయవంతంగా దాటింది. బుధవారం జరిగిన గ్రూప్‌ ‘ఎ’ మ్యాచ్‌లో 70 పరుగుల తేడాతో ఐర్లాండ్‌పై ఘన విజయం సాధించి సూపర్‌–12 దశకు అర్హత పొందింది. ముందుగా శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. హసరంగ (47 బంతుల్లో 71; 10 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), నిసాంకా (47 బంతుల్లో 61; 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు.

ఐర్లాండ్‌ బౌలర్లలో జోష్‌ లిటిల్‌ 23 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అనంతరం ఐర్లాండ్‌ 18.3 ఓవర్లలో 101 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్‌ ఆండీ బల్బర్నీ (39 బంతుల్లో 41; 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. మహీశ్‌ తీక్షణ (3/17) కీలక వికెట్లతో ఐర్లాండ్‌ను దెబ్బ తీయగా, 16 పరుగుల వ్యవధిలోనే ఐర్లాండ్‌ చివరి 6 వికెట్లు కోల్పోయింది.

Sri Lanka have qualified for the Super 12 🔥

Which other side will join them from Group A? 🤔#T20WorldCup pic.twitter.com/3JVAElBxXP

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 20, 2021