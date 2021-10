T20 World Cup: సంభాషణలు ఇలాగే ఉంటాయి మరి.. కోహ్లి, ధోని ఫొటో వైరల్‌!

Virat Kohli and MS Dhoni Photo: చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ సారథిగా జట్టుకు నాలుగో ట్రోఫీ అందించిన వెంటనే... మిస్టర్‌ కూల్‌ ధోని టీమిండియా మెంటార్‌గా పని మొదలుపెట్టేశాడు. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ నేపథ్యంలో కోహ్లి సేనతో చేరి.. తన విలువైన సలహాలు, సూచనలు పంచుకుంటున్నాడు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ధోని ఇలా.. జాతీయ జట్టుతో కలవడం, ఇండియన్‌ జెర్సీలో అతడిని చూసి అభిమానులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నారు. ఇక ‘కింగ్‌’ ధోనికి స్వాగతం చెబుతూ బీసీసీఐ షేర్‌ చేసిన ఫొటోలు వైరల్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

Extending a very warm welcome to the KING 👑@msdhoni is back with #TeamIndia and in a new role!💪 pic.twitter.com/Ew5PylMdRy

— BCCI (@BCCI) October 17, 2021