 విజ‌యంతో జోష్ మీదున్న ఆసీస్‌కు బిగ్‌షాక్‌! | Reports-AUS-All-Rounder-Cameron Green-Might Ruled-out-2nd Test-Vs SA | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజ‌యంతో జోష్ మీదున్న ఆసీస్‌కు బిగ్‌షాక్‌!

Oct 15 2026 5:25 PM | Updated on Oct 15 2026 5:30 PM

Reports-AUS-All-Rounder-Cameron Green-Might Ruled-out-2nd Test-Vs SA

Photo Credit: Twitter

డ‌ర్బ‌న్ వేదిక‌గా సౌతాఫ్రికాతో జ‌రిగిన తొలి టెస్టులో భారీ విజ‌యాన్ని అందుకున్న ఆస్ట్రేలియాకు రెండో టెస్టుకు ముందు బిగ్ షాక్ త‌గిలింది. సౌతాఫ్రికాతో మూడో వ‌న్డే సంద‌ర్భంగా గాయానికి గురైన ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరాన్ గ్రీన్ రెండో టెస్టుకు కూడా దూర‌మ‌య్యే అవ‌కాశాలు క‌నిపిస్తున్నాయి. 

ఇప్ప‌టికే తొలి టెస్టుకు దూరంగా ఉన్న గ్రీన్ గాయం నుంచి ఇంకా కోలుకోక‌పోవ‌డంతో రెండో టెస్టుకు అందుబాటులో ఉండ‌క‌పోవ‌చ్చ‌ని జ‌ట్టు హెడ్‌కోచ్ ఆండ్రూ మెక్‌డొనాల్డ్ స్ప‌ష్టం చేశాడు. ''గ్రీన్ గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదు. అత‌డు కోలుకోవ‌డానికి మూడు లేదా నాలుగు రోజులు ప‌ట్ట‌వ‌చ్చు. ఒక‌వేళ ఈ సిరీస్‌లో గ్రీన్ ఆడిన‌ప్ప‌టికీ, బ్యాటింగ్‌కు మాత్ర‌మే ప‌రిమిత‌మ‌వ‌నున్నాడు.'' అని చెప్పుకొచ్చాడు.

గాయంతో బాధ‌ప‌డుతున్న గ్రీన్ వాస్త‌వానికి మంచి ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. ఇటీవ‌లే బంగ్లాదేశ్ ఆస్ట్రేలియాలో ప‌ర్య‌టించిన సంగతి తెలిసిందే. తొలి టెస్టులో అర్థ‌సెంచ‌రీ, రెండో టెస్టులో సెంచ‌రీ సాధించిన గ్రీన్ మూడు ఇన్నింగ్స్‌లు క‌లిపి 184 ప‌రుగులు చేశాడు. గ్రీన్ ప‌రిస్థితి ఇలా ఉంటే, గాయం నుంచి కోలుకున్న జోష్‌ ఇంగ్లిస్ నెట్స్‌లో సాధ‌న చేయ‌డం క‌నిపించింది. రెండో టెస్టులో జోష్ ఇంగ్లిస్ తుదిజ‌ట్టులోకి వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు ఎక్కువ‌గా ఉన్నాయి.

ఇదీ చదవండి: 

చీఫ్‌ సెలెక్టర్‌గా రమేశ్‌ పవార్‌..? ఓజా తాత్కాలికమే..!

జింబాబ్వే కెప్టెన్ సికందర్‌ రజా కీల‌క నిర్ణ‌యం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 2

వియ‌త్నాంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 4

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Gold Market Mystery Indians Selling Their Gold 1
Video_icon

తాకట్టు వద్దు.. అమ్మేయండి.. మోదీ చెప్పింది నిజమేనా?
Perni Nani Serious Reaction On AP Local Body Elections Reservation 2
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికల అభ్యర్థుల రిజర్వేషన్ల అవకతవకలపై పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Reliance Growth Story Isha Ambani Shared How JIO Formation 3
Video_icon

JIO ఆవిర్భావంపై ఇషా అంబానీ కామెంట్స్ వైరల్
24 Criminal Cases Against CM Chandrababu But Yellow Media Conspiracy On Jagan 4
Video_icon

24 క్రిమినల్ కేసులు బాబుపై రౌడీషీట్ పెట్టాలి
Jada Sravan Kumar SLAMS Chandrababu And Pawan Kalyan Over Conspiracy in AP Local Body Election 5
Video_icon

బూత్‌లలో సీసీ కెమెరాలు ఎందుకు లేవు? రిగ్గింగ్ కోసమేనా ఈ ప్లాన్?
Advertisement
 