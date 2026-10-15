 ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ విజేతలను అభినందించిన ప్రధాని మోదీ | PM Modi Felicitates Asian Games Contingent, Made 140 Crore Indians Proud | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ విజేతలను అభినందించిన ప్రధాని మోదీ

Oct 15 2026 6:14 PM | Updated on Oct 15 2026 6:28 PM

PM Modi Felicitates Asian Games Contingent, Made 140 Crore Indians Proud

ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ 2026లో పతకాలు సాధించిన భారత క్రీడాకారులను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గురువారం అభినందించారు. ఢిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్‌చంద్ స్టేడియంలో భారత క్రీడా బృందంతో సమావేశమైన ఆయన.. స్వర్ణ పతకాలు సాధించిన పురుషుల, మహిళల క్రికెట్ జట్ల సభ్యులతో పాటు ఇతర పతక విజేతలను ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

ఈ సందర్భంగా మోదీ పతక వీరులను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడుతూ.. “140 కోట్ల మంది భారతీయులను గర్వపడేలా చేశారు. త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేయడమే అతిపెద్ద విజయం. మీ విజయాలు మీకు మాత్రమే పరిమితం కావు. దేశంలోని కోట్లాది మంది ప్రజలకు చెందినవి. యావత్ దేశం తరఫున మీకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను” అని అన్నారు.

భారత క్రీడాకారులు తమ విజయాలతో దేశ ప్రతిష్ఠను పెంచారని ప్రధాని కొనియాడారు. ఈ సమావేశంలో క్రీడాకారులు మోదీతో ఫొటోలు దిగారు. పలువురు తమ జ్ఞాపికలను ఆయనకు అందజేశారు. 17 ఏళ్ల ఆర్చరీ క్రీడాకారిణి కుమ్కుమ్ మొహోద్ తన సంతకంతో కూడిన విల్లును ప్రధానికి బహూకరించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా సహా పలు క్రీడా సంఘాల ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఇదీ చదవండి: సంజూ శాంసన్ అరుదైన రికార్డు.. రోహిత్, కోహ్లి సరసన చోటు


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 2

వియ‌త్నాంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 4

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Gold Market Mystery Indians Selling Their Gold 1
Video_icon

తాకట్టు వద్దు.. అమ్మేయండి.. మోదీ చెప్పింది నిజమేనా?
Perni Nani Serious Reaction On AP Local Body Elections Reservation 2
Video_icon

స్థానిక ఎన్నికల అభ్యర్థుల రిజర్వేషన్ల అవకతవకలపై పేర్ని నాని స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Reliance Growth Story Isha Ambani Shared How JIO Formation 3
Video_icon

JIO ఆవిర్భావంపై ఇషా అంబానీ కామెంట్స్ వైరల్
24 Criminal Cases Against CM Chandrababu But Yellow Media Conspiracy On Jagan 4
Video_icon

24 క్రిమినల్ కేసులు బాబుపై రౌడీషీట్ పెట్టాలి
Jada Sravan Kumar SLAMS Chandrababu And Pawan Kalyan Over Conspiracy in AP Local Body Election 5
Video_icon

బూత్‌లలో సీసీ కెమెరాలు ఎందుకు లేవు? రిగ్గింగ్ కోసమేనా ఈ ప్లాన్?
Advertisement
 