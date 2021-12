Ind Vs Sa 1st Test- Day 4 Updates- 2: 55 PM: కేఎల్‌ రాహుల్‌ రూపంలో టీమిండియా మూడో వికెట్‌ కోల్పోయింది. ఎంగిడి బౌలింగ్‌లో రాహుల్‌ పెవిలియన్‌ చేరాడు. కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి, ఛతేశ్వర్‌ పుజారా క్రీజులో ఉన్నారు.

2: 36 PM: 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా స్కోరు: 50/2 (20)

2: 00 PM: రెండో వికెట్‌ కోల్పోయిన టీమిండియా

రబడ బౌలింగ్‌లో మల్దర్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ అవుటయ్యాడు. 10 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద నిష్క్రమించాడు. కేఎల్‌ రాహుల్‌, ఛతేశ్వర్‌ పుజారా క్రీజులో ఉన్నారు.

స్కోరు: 34/2

1: 58 PM: 12 ఓవర్లు ముగిసే సరికి టీమిండియా స్కోరు: 30/1

1: 40 PM

రివ్యూ వేస్ట్‌ చేసుకున్న ప్రొటిస్‌

మార్కో జాన్‌సెన్‌ బౌలింగ్‌లో బంతి శార్దూల్‌ ప్యాడ్లను తాకినట్టుగా కనిపించడంతో ప్రొటిస్‌ అప్పీలు చేయగా అంపైర్‌ నాటౌట్‌గా ప్రకటించాడు. ఈ క్రమంలో రివ్యూకు వెళ్లిన ఎల్గర్‌ బృందానికి నిరాశే మిగిలింది. బంతి ఎక్కువ ఎత్తు నుంచి వెళ్లడంతో శార్దూల్‌ను నాటౌట్‌గా ప్రకటించారు.

దక్షిణాఫ్రికా- టీమిండియా మధ్య తొలి టెస్టులో భాగంగా నాలుగో రోజు ఆట ఆరంభమైంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సరికి 146 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉన్న కోహ్లి సేన... ఒక వికెట్‌ నష్టానికి 16 పరుగుల వద్ద ఆటను ప్రారంభించింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌, శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ క్రీజులో ఉన్నారు. ఇక మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ మంగళవారం నాటి ఆటలో మార్కో జాన్‌సెన్‌ బౌలింగ్‌లో వికెట్‌ కీపర్‌ డికాక్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి పెవిలియన్‌ చేరిన సంగతి తెలిసిందే.

తుదిజట్లు:

భారత్‌: కేఎల్‌ రాహుల్‌, మయాంక్‌ అగర్వాల్‌, ఛతేశ్వర్‌ పుజారా, విరాట్‌ కోహ్లి(కెప్టెన్‌), అజింక్య రహానే, రిషభ్‌ పంత్‌(వికెట్‌ కీపర్‌), రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌, శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌, మహ్మద్‌ షమీ, జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ సిరాజ్‌.

దక్షిణాఫ్రికా:

డీన్‌ ఎల్గర్‌(కెప్టెన్‌), ఎయిడెన్‌ మార్కరమ్‌, కీగన్‌ పీటర్సన్‌, రసే వాన్‌ డెర్‌ డసెన్‌, తెంబా బవుమా, క్వింటన్‌ డికాక్‌(వికెట్‌ కీపర్‌), వియాన్‌ మల్దర్‌, మార్కో జాన్‌సెన్‌, కేశవ్‌ మహరాజ్‌, కగిసో రబడ, లుంగి ఎంగిడి.

