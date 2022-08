పొలార్డ్‌ ఇంట పాండ్యా.. ఇది జరగకుండా విండీస్‌ టూర్‌ ముగియదంటూ కామెంట్స్‌

విండీస్‌ పర్యటనలో వరుస విజయాలతో (ఒక్క టీ20 మినహాయించి) దూసుకుపోతున్న టీమిండియా ఖాళీ సమయం దొరికితే కరీబియన్‌ దీవుల్లో చక్కర్లు కొడుతూ సేద తీరుతుంది. భారత జట్టులోని మెజారిటీ సభ్యులు వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాలను విజిట్‌ చేయగా.. స్టార్‌ ఆల్‌రైండర్‌ హార్ధిక్‌ పాండ్యా మాత్రం తన మాజీ ఐపీఎల్‌ సహచరుడు, తనెంతో అభిమానించే విండీస్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ కీరన్‌ పోలార్డ్‌ ఇంటిని సందర్శించి, అతని కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడిపాడు.

No trip to the Caribbean is complete without a visit to the King’s home ❤️❤️ Polly my favourite and your beautiful family, thank you for hosting me my brother 🥰❤️😘 @KieronPollard55 pic.twitter.com/pGdhNX0n6l

— hardik pandya (@hardikpandya7) August 4, 2022