Aaqib Javed Comments On IPL: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్(ఐపీఎల్‌)పై పాకిస్థాన్ మాజీ బౌలర్‌ ఆకిబ్‌ జావెద్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఐపీఎల్ కంటే తమ దేశంలో జరిగే పీఎస్‌ఎల్‌(పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్) గొప్పదని వ్యాఖ్యానించాడు. పీఎస్‌ఎల్‌లో ఆడే బౌలర్లతో పోలిస్తే.. ఐపీఎల్‌ బౌలర్ల బౌలింగ్‌ నాణ్యత చాలా తక్కువని, భారత్‌లో ఒకే రకమైన ఫ్లాట్‌ పిచ్‌లపై వారు నాసిరకమైన బౌలింగ్‌ చేస్తారని, పాక్‌లో పిచ్‌లు ఇందుకు భిన్నమని ఆక్కసుతో కూడిన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. కోవిడ్‌​ అవరోధాలు లేకుండా సాగితే పీఎస్‌ఎల్‌ తదుపరి ఎడిషన్‌ సూపర్‌ సక్సెస్‌ అవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. మరికొద్ది రోజుల్లో పీఎస్‌ఎల్‌ ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో ఆకిబ్‌ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు.

Aaqib Javed "PSL is the most interesting league in the world due to the pitches. Lahore’s pitch has support for the bowlers, whereas you see higher scores in Karachi. But if you look at IPL, there is only one type of cricket due to flat surfaces and low-quality bowling" #Cricket

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) December 19, 2021