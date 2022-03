ఒక బౌలర్‌ తాను ఆడుతున్న తొలి మ్యాచ్‌లోనే వికెట్‌ తీసి అరంగేట్రంను గొప్పగా మలుచుకోవాలని అనుకుంటాడు. అలాంటి అవకాశం కోసం ప్రతీ బౌలర్‌ ఎదురుచూస్తుంటాడు. కొందరిని ఆ అదృష్టం వరిస్తుంది.. మరికొందరికి అవకాశం రాకపోవచ్చు. కానీ ఒక బౌలర్‌కు తన తొలి మ్యాచ్‌లోనే వికెట్‌ వచ్చినప్పటికి.. అది నోబాల్‌ అవడంతో వికెట్‌లెస్‌ బౌలర్‌గా మిగిలిపోవడం అరుదుగా చూస్తుంటాం. తాజాగా ఆ జాబితాలో చేరిపోయాడు ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన సాకిబ్‌ మహమూద్‌.

ఇంగ్లండ్‌, వెస్టిండీస్‌ మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టు ద్వారా సాకిబ్‌ మహమూద్‌ టెస్టు క్రికెట్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌ను ఇంగ్లండ్‌ 507 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్‌ చేసింది. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడిన విండీస్‌ 3 వికెట్ల నష్టానికి 229 పరుగులతో ధీటుగానే బదులిస్తుంది. క్రీజులో కెప్టెన్‌ బ్రాత్‌వైట్‌తో పాటు జెర్మన్‌ బ్లాక్‌వుడ్‌ 65 పరుగులతో ఆడుతున్నాడు. అప్పటికే ఈ ఇద్దరి మధ్య 128 పరుగుల భాగస్వామ్యం ఏర్పడింది.

మహమూద్‌ అప్పటికే 14 ఓవర్లు వేసినప్పటికి ఒక్క వికెట్‌ దక్కలేదు. కాగా మరోసారి బౌలింగ్‌కు వచ్చిన మహమూద్‌ 136 కిమీవేగంతో పర్‌ఫెక్ట్‌ యార్కర్‌ను వదిలాడు. అంతే బంతి క్రీజులో ఉన్న బ్లాక్‌వుడ్‌ను దాటుకుంటూ మిడిల్‌స్టంప్‌ను పడగొట్టింది. ఇంకేముంది సాకిబ్‌ తొలి టెస్టు వికెట్‌ అందుకున్నాననే ఆనందంలో మునిగిపోయాడు. ఇక్కడే ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. అంపైర్‌ నో బాల్‌గా ప్రకటించాడు. దీంతో షాకవడం సాకిబ్‌ వంతైంది. అలా తాను ఆడుతున్న తొలి టెస్టులో వికెట్‌ సాధించే అవకాశం కోల్పోయాడు. అయితే వెస్టిండీస్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆడే అవకాశం ఉన్నప్పటికి.. సాకిబ్‌కు వికెట్‌ లభిస్తుందో లేదో ఇప్పుడే చెప్పలేం.



బెన్‌ స్టోక్స్‌

కానీ సాకిబ్ మాత్రం ఒక అరుదైన జాబితాలో చేరిపోయాడు. తొలి టెస్టు ఆడుతూ వికెట్‌ తీసినప్పటికి అది నోబాల్‌ అవడంతో ఆ అవకాశం కోల్పోయిన క్రికెటర్‌గా సాకిబ్‌ నిలిచాడు. ఇంతకముందు ఇంగ్లండ్‌ క్రికెటర్లు బెన్‌ స్టోక్స్‌( 2013లో బ్రాడ్‌ హడిన్‌), మార్క్‌ వుడ్‌(మార్టిన్‌ గప్టిల్‌, 2015లో), టామ్‌ కరన్( డేవిడ్‌ వార్నర్‌, 2017లో)‌, మాసన్‌ క్రేన్‌( ఉస్మాన్‌ ఖవాజా, 2018లో).. ఇలాగే తమ తొలి టెస్టు వికెట్‌ను సాధించే ప్రయత్నంలో నోబాల్‌ వేసి ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. తాజాగా వీరి సరసన సాకిబ్‌ మహమూద్‌ కూడా చేరిపోయాడు.



మార్క్‌ వుడ్‌

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే నాలుగో రోజు ఆట ముగిసేసమయానికి ఇంగ్లండ్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో వికెట్‌ నష్టపోకుండా 40 పరుగులు చేసింది. జాక్‌ క్రాలీ 21, అలెక్స్‌ లీస్‌ 18 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. అంతకముందు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విండీస్‌ 411 పరుగులకు ఆలౌట్‌ కావడంతో ఇంగ్లండ్‌ ఇప్పటివరకు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ కలుపుకొని 136 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది.



టామ్‌ కరన్‌

