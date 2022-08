అల్టిమేట్‌ ఖో ఖో ఆరంభ సీజన్‌లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న తెలుగు యోధాస్‌ 'వి'జైత్రయాత్ర యాత్రకు అడ్డుకట్ట పడింది. తమిళ తంబిల జట్టు చెన్నై క్విక్‌ గన్స్‌.. తెలుగు యోధాస్‌కు ఓటమిని పరిచయం చేసింది. తద్వారా తొలి మ్యాచ్‌లో ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడంతో పాటు ఎడిషన్‌ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

