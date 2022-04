దేశవ్యాప్తంగా జొమాటో, స్విగ్గీ సర్వీసులు డౌన్

Zomato And Swiggy Down: ఆన్‌లైన్‌ ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్స్‌ జొమాటో, స్విగ్గీ సేవలకు దేశవ్యాప్తంగా అంతరాయం ఏర్పడింది. సాంకేతిక కారణాల వల్ల రెండు యాప్స్‌ డౌన్‌ అయ్యాయి. సరిగ్గా లంచ్‌ సమయంలో యాప్స్‌ సేవలు నిలిచిపోవడంతో యూజర్లు ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ విషయంపై పలువురు యూజర్స్‌ ట్విటర్‌ వేదికగా పోస్టు చేస్తున్నారు. చాలా మంది జొమాటో, స్విగ్గీ యాప్స్‌ పనిచేయడం లేదని, ఆర్డర్‌లు చేయలేకపోతున్నామని చెబుతున్నారు. యాప్స్‌లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే వస్తున్న సమస్యలను స్క్రీన్ షాట్​లు తీసి ట్విట్టర్​లో షేర్ చేశారు.

‘అమెజాన్‌లో ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసి ట్రాక్‌ చేస్తుండగా యాప్‌ క్రాష్‌ అయ్యింది. ఆర్డర్‌ను పొందలేకపోతున్నాను’ అని ఓ యూజర్‌ ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీస్‌ వల్ల రెండు యాప్‌లు క్రాష్‌ అయినట్లు భావిస్తున్నారు. కాగా ఈ విషయంపై స్విగ్గీ, జొమాటో రెండూ స్పందించాయి. తాము తాత్కాలికంగా సాంకేతికంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపాయి. తమ టీమ్ పనిచేస్తోందని, త్వరలోనే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని పేర్కొన్నాయి.

How come @swiggy_in @SwiggyCares and @zomatocare stopped working at the same time 😭

Is Zomato down? In this economy?

(Second time this is happening to me since yesterday btw)

— Sahil Rizwan (@SahilRiz) April 6, 2022