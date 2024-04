Live Updates..

►ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మధ్యప్రదేశ్‌ మంత్రి, బీజేపీ నేత ప్రహ్లాద్‌ సింగ్‌ పటేల్‌, రాజస్థాన్‌ బీజేపీ నేత వసుంధర రాజే.

Rajasthan is voting on 13 seats today in the second phase of Lok Sabha elections. #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/799K4VPFP5

#WATCH | Rajasthan: BJP leader Vasundhara Raje casts her vote at a polling booth in Jhalawar.

►ఓటు వేసిన బీజేపీ అభ్యర్థి, సినీ నటుడు సురేష్‌ గోపీ. కేరళలోని త్రిసూర్‌లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

#WATCH | NDA candidate from Thrissur Suresh Gopi casts his vote at a polling station in Thrissur as Kerala votes on all 20 parliamentary constituencies in Lok Sabha polls today #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/DWL9m0QCpE

►ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఇన్ఫోసిస్‌ ఫౌండర్‌ నారాయణ మూర్తి, సుధా మూర్తి

►ప్రతీ ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

"I want to tell everyone- don't sit at home, come out and vote, choose your leader. I always feel that urban people vote less as compared to those in rural areas. I request… pic.twitter.com/bl7NGqx0Gu

#WATCH | Author and philanthropist Sudha Murty casts her votes in Lok Sabha elections in Bengaluru

► సార్వత్రిక ఎన్నికల పోరులో నేడు రెండో దశలో పోలింగ్‌ ప్రారంభమైంది.

#LokSabhaElections2024 | Polling begins in 88 Constituencies across 13 States/UTs in the second phase of the 18th Lok Sabha elections. pic.twitter.com/KpCzvp455u

►రెండో దశలో 13 రాష్ట్రాల్లోని 88 స్థానాల్లో పోలింగ్‌ జరుగనుంది. 16 లక్షలకుపైగా సిబ్బందితో పోలింగ్‌కు ఈసీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. వాస్తవానికి 89 స్థానాల్లో పోలింగ్‌ జరగాల్సి ఉంది. కానీ మధ్యప్రదేశ్‌లోని బైతూల్‌లో బీఎస్పీ అభ్యర్థి హఠాన్మరణంతో అక్కడ ఓటింగ్‌ను మే 7వ తేదీకి వాయిదావేశారు.

#WATCH | NDA candidate from Thrissur Suresh Gopi, and other voters begin to queue at a polling station in Thrissur as Kerala votes on all 20 parliamentary constituencies in Lok Sabha polls today pic.twitter.com/UP2eODUgDc

88 లోక్‌సభ స్థానాలివే..

►ఈరోజు కేరళలోని అన్ని 20 స్థానాలకు ఒకేసారి పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు.

►2019 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఈ 89 స్థానాల్లో ఎన్‌డీఏ కూటమి 56 చోట్ల, యూపీఏ కూటమి 24 చోట్ల విజయం సాధించాయి.

►ఇప్పటికే తొలి దశలో 21 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో 102 స్థానాలకు ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీన జరిగిన ఓటింగ్‌లో 65.5 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైన విషయం విదితమే.

#WATCH | Long queue of voters at a polling station in Jammu as voting starts at 7am in UT of Jammu & Kashmir

The UT has 5 parliamentary constituencies of which one votes today in the second phase of Lok Sabha polls pic.twitter.com/Vm0brB6LmF

