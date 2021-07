అఫ్గాన్‌ అధ్యక్షుడితో జై శంకర్‌ భేటీ

న్యూఢిల్లీ: విదేశాంగమంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ గురువారం అఫ్గానిస్తాన్‌ అధ్యక్షుడు అష్రాఫ్‌ ఘనీతో తాష్కెంట్‌లో భేటీ అయ్యారు. దేశం నుంచి అమెరికా బలగాల నిష్క్రమణ అనంతరం వేగంగా మారుతున్న పరిస్థితులపై వారిద్దరూ చర్చించారు. అఫ్గానిస్తాన్‌ అభివృద్ధి, శాంతి, సుస్థిరతకు భారత్‌ తోడ్పాటు కొనసాగుతుందని ఈ సందర్భంగా జై శంకర్‌ భరోసా ఇచ్చారు.

తజికిస్తాన్‌ రాజధాని దుషాంబేలో రెండు రోజులపాటు జరిగిన షాంఘై కో ఆపరేషన్‌ ఆర్గనైజేషన్‌(ఎస్‌సీవో) దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశాల్లో పాల్గొన్న అనంతరం ఆయన ఉజ్బెకిస్తాన్‌ రాజధాని తాష్కెంట్‌లో జరిగిన కనెక్టివిటీ కాన్ఫరెన్స్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అష్రాఫ్‌ ఘనీతో సమావేశమయ్యారు. ఎస్‌సీవో సమావేశాల్లో రష్యా, చైనా, పాకిస్తాన్, అఫ్గానిస్తాన్‌ తదితర దేవాల విదేశాంగ మంత్రులు పాలుపంచుకున్నారు.

Pleased to call on President @ashrafghani. Discussed the current situation in and around Afghanistan. Reiterated our support for peace, stability and development of Afghanistan. pic.twitter.com/heTlL9KwaQ

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 15, 2021