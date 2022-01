ఎదురుకాల్పుల్లో ఉగ్రవాది జైషే మహ్మద్ హతం

JeM Terrorist Cop Killed And Five Injured In Encounter: జమ్ముకశ్మీర్​లోని కుల్గాం జిల్లాలో జరిపిన ఎదురుకాల్పుల్లో జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాది హతమయ్యాడు. ఉగ్రవాదుల ఎదురుకాల్పుల్లో ఓ పోలీసు వీరమరణం పొందారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు జవాన్లతో పాటు మరో ఇద్దరు పౌరులు గాయపడ్డారని సమాచారం. కుల్గాం జిల్లాలో ఉగ్రమూకల కదలికలు ఉన్నాయన్న సమాచారంతో పోలీసులు కార్డన్ సెర్చ్​ నిర్వహిస్తుండగా ఉగ్రవాదులు తారసపడ్డారు.

అయితేవారు పోలీసులపై కాల్పులకు తెగబడటంతో వారు ఎదురుకాల్పులతో ప్రతిఘటించారు. ఈ మేరకు అధికారులు ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు తెగబడటం వల్ల సెర్చ్​ ఆపరేషన్​ కాస్తా ఎన్​కౌంటర్​కు దారితీసిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆపరేషన్​ కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.

