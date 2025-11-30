వలస బోధనల వల్లే గాంధీజీ అలా చెప్పారు

భారతీయుల్లో ఐక్యత లోపించిందనడంపై ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ వ్యాఖ్య
నాగ్పూర్: బ్రిటిష్ పాలనకు ముందు భారతీ యుల్లో ఐక్యత లోపించిందంటూ మహాత్మా గాంధీ చేసిన పరిశీలన వెనుక వలస బోధనల ప్రభావం ఉందని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ వ్యాఖ్యానించారు. ‘బ్రిటిషర్లు ఇక్కడికి రావడానికి ముందు భారతీయులు ఐక్యంగా లేరంటూ గాంధీజీ ‘హింద్ స్వరాజ్’పుస్తకంలో రాశారు. అయితే, అది తప్పు. బ్రిటిషర్ల విద్యాబోధనల వల్లే ఆయన అలా భావించి ఉంటారు’అని భాగవత్ అన్నారు.
శనివారం నాగ్పూర్లో జాతీయ పుస్తక ప్రదర్శన సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో భాగవత్ మాట్లా డారు. 1908లో గాంధీజీ హిందీలో రాసిన ఈ పుస్తకం 1909లో ఇంగ్లిష్లోకి తర్జుమా అయింది. ఒక పాఠకుడు, వార్తా పత్రిక ఎడిటర్ మధ్య జరిగే సంభాషణ మాదిరిగా ఆ పుస్తకం ఉంటుంది. ‘భారత్లో ‘రాష్ట్ర’ భావన పురాతనమైనది. స్వచ్ఛమైనది. విదేశీయుల పాలనలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల జాతి అనే ఆలోచనకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనది.
భారతీ యులు ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగరు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటారు. వివాదం మన స్వభావంలోనే లేదు. సోదరభావాన్ని పెంపొందించడం మన సంప్రదాయం’అని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతా ల్లో సంఘర్షణతో కూడిన పరిస్థి తుల్లో అభివృద్ధి చెందాయన్నారు. ఇతర దేశాల్లో మితిమీరిన జాతీయతా భావం వల్లే రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించాయన్నారు. అందుకే జాతీయతావాదంతో కొందరు భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
‘భారతీయుల దృష్టిలో జాతీయతా భావం పాశ్చాత్యదేశాల్లో మాదిరిగా అహంకారం ఫలితంగా వచ్చింది కాదు, ఇది ప్రజల మధ్య ఉన్న లోతైన అంతర్గత అనుబంధం వల్ల, ప్రకృతితో సహజీవనం వల్ల ఉద్భవించింది’అని మోహన్ భాగవత్ వివరించారు. ‘మనందరం భరతమాత బిడ్డలం, సోదరులం. ఇందులో మతం, ప్రాంతం, భాష, సంప్రదాయం, అలవాట్లకు స్థానం లేదు. భిన్నత్వంలోనూ ఐక్యంగా ఉంటూ మన మాతృభూమి సంస్కృతిని చాటుతున్నాం’అని ఆయన వివరించారు.