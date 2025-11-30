 వలస బోధనల వల్లే గాంధీజీ అలా చెప్పారు | Gandhi observation on Indians lacking unity before British Rule | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వలస బోధనల వల్లే గాంధీజీ అలా చెప్పారు

Nov 30 2025 6:21 AM | Updated on Nov 30 2025 6:21 AM

Gandhi observation on Indians lacking unity before British Rule

భారతీయుల్లో ఐక్యత లోపించిందనడంపై ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ వ్యాఖ్య

నాగ్‌పూర్‌: బ్రిటిష్‌ పాలనకు ముందు భారతీ యుల్లో ఐక్యత లోపించిందంటూ మహాత్మా గాంధీ చేసిన పరిశీలన వెనుక వలస బోధనల ప్రభావం ఉందని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్‌ సంఘ్‌ (ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌) చీఫ్‌ మోహన్‌ భాగవత్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ‘బ్రిటిషర్లు ఇక్కడికి రావడానికి ముందు భారతీయులు ఐక్యంగా లేరంటూ గాంధీజీ ‘హింద్‌ స్వరాజ్‌’పుస్తకంలో రాశారు. అయితే, అది తప్పు. బ్రిటిషర్ల విద్యాబోధనల వల్లే ఆయన అలా భావించి ఉంటారు’అని భాగవత్‌ అన్నారు. 

శనివారం నాగ్‌పూర్‌లో జాతీయ పుస్తక ప్రదర్శన సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో భాగవత్‌ మాట్లా డారు. 1908లో గాంధీజీ హిందీలో రాసిన ఈ పుస్తకం 1909లో ఇంగ్లిష్‌లోకి తర్జుమా అయింది. ఒక పాఠకుడు, వార్తా పత్రిక ఎడిటర్‌ మధ్య జరిగే సంభాషణ మాదిరిగా ఆ పుస్తకం ఉంటుంది. ‘భారత్‌లో ‘రాష్ట్ర’ భావన పురాతనమైనది. స్వచ్ఛమైనది. విదేశీయుల పాలనలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది ఉంది. పాశ్చాత్య దేశాల జాతి అనే ఆలోచనకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనది. 

భారతీ యులు ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగరు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటారు. వివాదం మన స్వభావంలోనే లేదు. సోదరభావాన్ని పెంపొందించడం మన సంప్రదాయం’అని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతా ల్లో సంఘర్షణతో కూడిన పరిస్థి తుల్లో అభివృద్ధి చెందాయన్నారు. ఇతర దేశాల్లో మితిమీరిన జాతీయతా భావం వల్లే రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించాయన్నారు. అందుకే జాతీయతావాదంతో కొందరు భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. 

‘భారతీయుల దృష్టిలో జాతీయతా భావం పాశ్చాత్యదేశాల్లో మాదిరిగా అహంకారం ఫలితంగా వచ్చింది కాదు, ఇది ప్రజల మధ్య ఉన్న లోతైన అంతర్గత అనుబంధం వల్ల, ప్రకృతితో సహజీవనం వల్ల ఉద్భవించింది’అని మోహన్‌ భాగవత్‌ వివరించారు. ‘మనందరం భరతమాత బిడ్డలం, సోదరులం. ఇందులో మతం, ప్రాంతం, భాష, సంప్రదాయం, అలవాట్లకు స్థానం లేదు. భిన్నత్వంలోనూ ఐక్యంగా ఉంటూ మన మాతృభూమి సంస్కృతిని చాటుతున్నాం’అని ఆయన వివరించారు.

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)
      photo 2

      హ్యాపీ మూమెంట్స్.. హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
      photo 3

      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
      photo 4

      ఫ్రెండ్స్‌తో హీరోయిన్ అనిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      photo 5

      హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Kakani Govardhan Reddy Warning To Nara Lokesh 1
      Video_icon

      వదిలిపెట్టం అన్నీ చూస్తున్నాం రాజా లోకేష్ కు కాకాణి వార్నింగ్
      Congress High Command Key Decision on Karnataka CM Change 2
      Video_icon

      సీఎం మార్పు ఫిక్స్ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం
      Big Twist in iBomma Ravi Case Updates 3
      Video_icon

      ఐ బొమ్మ రవి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ మెయిల్స్ లో కీలక ఆధారాలు
      Breaking News Airbus A320 Glitch Software Issue Impacts of Airbus Planes 4
      Video_icon

      ఎయిర్ బస్ లో సాంకేతిక సమస్య రాకపోకలకు అంతరాయం
      Kakani Govardhan Reddy about Penchalaiah Incident in Nellore 5
      Video_icon

      Kakani : గంజాయి వద్దన్నందుకు చంపేస్తారా..! కోటంరెడ్డి..ఇక నటించకు
      Advertisement
       