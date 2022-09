సోషల్‌ మీడియాలో కనిపించే కొన్ని వీడియోలు.. చూడగానే నవ్వు తెప్పిస్తాయి.. కొన్ని వీడియోలు ఆవేదనకు గురిచేస్తాయి. కాగా, ఓ ట్రాఫిక్‌ పోలీసు వీడియో నెటిజన్లు తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. వాహనాలను మళ్లించే ఆయన యూనిక్‌ స్టైల్‌ చూసి నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

వివరాల ‍ప్రకారం.. ఉత్తరాఖండ్‌లోని డెహ్రాడూన్‌లో ఉన్న సిటీ హార్ట్‌ ఆసుపత్రి వద్ద హోంగార్డ్‌ జోగింద్ర కుమార్‌ విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు వస్తున్న వాహనాలను వినూత్న రీతిలో నియంత్రిస్తున్నాడు. నలువైపుల వస్తున్న వాహనాలను క్లియర్‌ చేయడానికి ఆయన డ్యాన్స్‌ చేస్తూ చూపించిన సైగలు హైలెట్‌ అని చెప్పవచ్చు.

#WATCH | Uttarakhand: Jogendra Kumar, a Home Guard deployed as a Traffic Police personnel near City Heart Hospital in Dehradun, controls the vehicular movement of traffic in a unique way. pic.twitter.com/zy2yyrhMio

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 15, 2022