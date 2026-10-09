ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే, బీజేపీకి టెన్షన్‌!

దేశవ్యాప్తంగా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఆరు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్లోని నందిగ్రామ్, రేజీనగర్ స్థానాల ఫలితాలపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు తమిళనాడులోని మదురాంతకం, ధారాపురం స్థానాలు టీవీకే అధినేత, సీఎం విజయ్కు కీలకంగా మారాయి. అస్సాంలోని నాగావ్ లోక్సభ స్థానం, పుదుచ్చేరిలోని తట్టాంచావడి అసెంబ్లీ స్థానం ఫలితాలు కూడా ఆయా పార్టీల రాజకీయ బలాబలాలకు పరీక్షగా నిలవనున్నాయి. ఈ ఆరు స్థానాల్లో ఓటర్లు ఎవరికి మద్దతు పలికారు? ఏ పార్టీలకు ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురుకానున్నాయి? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
తమిళనాడులో భారీ భద్రత
తమిళనాడులో మదురాంతకం, ధారాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఉప ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. చెంగల్పట్టు జిల్లా ఆత్తూరులోని ఇంటిగ్రేటెడ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ వద్ద మదురాంతకం కౌంటింగ్ నేపథ్యంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. మరోవైపు తిరుప్పూర్లోని ఎల్ఆర్జీ ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ మహిళా కళాశాల వద్ద ధారాపురం ఓట్ల లెక్కింపు కోసం భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. అక్టోబర్ 6న ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ జరిగింది. కౌంటింగ్ నేపథ్యంలో ఫలితాలపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ రెండు స్థానాల్లో ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కట్టారన్నది తేలనుంది.
#WATCH | Tiruppur, Tamil Nadu: Security has been tightened at LRG Government Arts and Science College for Women ahead of the counting of votes for the Dharapuram Assembly by-election. https://t.co/DLZnJtMdwv
— ANI (@ANI) October 9, 2026
బెంగాల్లో కట్టుదిట్టం..
పశ్చిమ బెంగాల్లోని నందిగ్రామ్, రేజీనగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల ఉప ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపునకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. నందిగ్రామ్లోని కవి సుకాంత సెకండరీ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో, రేజీనగర్ కౌంటింగ్ కోసం బహరంపూర్ గర్ల్స్ కాలేజీలో ఏర్పాట్లు చేశారు. రెండు కేంద్రాల వద్ద మూడు అంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. పోలింగ్ సందర్భంగా పలు పార్టీలు అక్రమాలపై ఆరోపణలు చేయడంతో కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ రెండు స్థానాల ఫలితాలు బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయన్న దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
ఫలితాలపై ఉత్కంఠ..
ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ ఫలితాలు ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంటాయి? ఓటర్లు ఎవరికి పట్టం కడతారు? అన్న అంశాలపై సర్వత్రా ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులతో పాటు ఆయా పార్టీల నాయకుల్లోనూ ఫలితాలపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ ఉప ఎన్నికలను ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉప ఎన్నికల్లో వచ్చే ఫలితాలు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో పార్టీల బలాబలాలను అంచనా వేయడానికి ఒక అవకాశంగా నిలవనున్నాయి.
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Security has been tightened at the Integrated Social Development Training Centre in Aathur, Chengalpattu district, ahead of the counting of votes for the Madurantakam Assembly constituency by-election, scheduled to begin today. Polling was held on October 6.
— ANI (@ANI) October 9, 2026
విజయం సాధించిన పార్టీలు తమకు ప్రజల మద్దతు పెరిగిందని చెప్పుకునే అవకాశం ఉండగా, ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోతే ఓటమికి గల కారణాలపై పార్టీలు సమీక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు, అభ్యర్థుల గెలుపోటములపై అనుచరులు, పార్టీ శ్రేణులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యే వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగనుంది. ఆరు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ సమీకరణాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయి? ఏయే పార్టీలకు ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురవుతాయి? అన్నది తేలాలంటే అధికారిక ఫలితాల కోసం వేచి చూడాల్సిందే.
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