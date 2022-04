‘కృష్ణ వ్రిందా విహారి’ ఫస్ట్‌ లిరికల్‌ సాంగ్‌ ఎప్పుడంటే

నాగశౌర్య, షిర్లీ సేథియా జంటగా రాధిక కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘కృష్ణ వ్రిందా విహారి’.అనీష్‌ ఆర్‌. కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని శంకర్‌ ప్రసాద్‌ ముల్పూరి సమర్పణలో ఐరా క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై ఉషా ముల్పూరి నిర్మించారు. ఈ సినిమాతో షిర్లే సెటియా కథానాయికగా తెలుగు తెరకి పరిచయమవుతోంది. ఏప్రిల్‌ 22న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

ఈ సందర్భంగా ప్రమోషన్స్‌ని స్టార్ట్‌ చేసిన చిత్ర యూనిట్‌ తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు అనౌన్స్‌ చేసింది.“వర్షంలో వెన్నెల్లా” అనే సాంగ్‌ని ఏప్రిల్‌9న విడుదల చేయనున్నట్లు మూవీ టీం పేర్కొంది. లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో సీనియర్‌ నటి రాధిక కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. వెన్నెల కిషోర్‌, రాహుల్‌ రామకృష్ణ, సత్య, బ్రహ్మాజీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలు పోషించనున్నారు.



This will amaze you all .. 🎵

Our First Single #VarshamloVennella Lyrical Video is releasing on April 9th! 💕😊#KrishnaVrindaVihari@ShirleySetia #AnishKrishna @mahathi_sagar #SaiSriram @ira_creations @saregamasouth pic.twitter.com/oA95qm79nM

— Naga Shaurya (@IamNagashaurya) April 7, 2022