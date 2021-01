అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో జనవరి 15న రిలీజైన తాండవ్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌ మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది. బాలీవుడ్‌ హీరో సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాను బ్యాన్‌ చేయాలని బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్‌ కోటక్‌ డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్న తాండవ్‌ వెబ్‌సిరీస్‌ మీద తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సమాచార- ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్‌ జవదేకర్‌కు లేఖ రాశారు. ఓటీటీలకున్న విచ్చలవిడి స్వేచ్ఛ వల్ల హిందువుల సెంటిమెంట్ల మీద పదేపదే దాడి జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఓటీటీ నుంచే వచ్చే సినిమాల మీద కూడా నియంత్రణ ఉండాలని పేర్కొన్నారు. (చదవండి: సైఫ్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌ ‘తాండవ్’‌ టీజర్‌ విడుదల)

My letter to Hon.minister @PrakashJavdekar ji regarding regulation of the OTT platforms pic.twitter.com/twwI6OP4iM

— Manoj Kotak (@manoj_kotak) January 17, 2021