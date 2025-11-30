సోగ్గాడుకి స్వర్ణోత్సవం

‘సోగ్గాడు’ సినిమా స్వర్ణోత్సవానికి సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. శోభన్బాబు, జయచిత్ర, జయసుధ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ‘సోగ్గాడు’. కె. బాపయ్య దర్శకత్వంలో సురేష్ప్రోడక్షన్స్ పతాకంపై డి. రామానాయుడు నిర్మించిన ఈ చిత్రం 1975 డిసెంబరు 19న విడుదలైంది. ఈ ఏడాది డిసెంబరు 19కి ఈ సినిమా యాభై ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటోంది. సురేష్ప్రోడక్షన్స్, అఖిల భారత శోభన్బాబు సేవా సమితి సంయుక్తంగా శ్రేయాస్ మీడియా సౌజన్యంతో డిసెంబర్ 19న హైదరా బాద్లో ‘సోగ్గాడు’ సినిమా స్వర్ణోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్నాయి.
ఈ సినిమా స్వర్ణోత్సవపోస్టర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో డి. సురేష్బాబు మాట్లాడుతూ– ‘‘సురేష్ ప్రోడక్షన్స్ను స్థాపించి రెండు, మూడు సినిమాలు నిర్మించిన తర్వాత ‘సోగ్గాడు’ చిత్రం తీయగా, ఇండస్ట్రీ బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచింది’’ అన్నారు. రచయిత పరుచూరి గోపాలకృష్ణ, సీనియర్ దర్శకుడు కె. మురళీమోహనరావు, దర్శకుడు ఎ. కోదండ రామిరెడ్డి, నిర్మాత రాశీ మూవీస్ నరసింహారావు పాల్గొని, శోభన్బాబుతో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని పంచుకున్నారు.
ఈ సమావేశంలో శోభన్బాబు మేనల్లుడు, ప్రముఖ బిల్డర్ గద్దె నవీన్, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేష్ట రమేశ్బాబు, అఖిల భారత శోభన్బాబు సేవా సమితి చైర్మన్ సుధాకర్ బాబు, కన్వీనర్ సాయి కామరాజు, పూడి శ్రీనివాస్, బి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం, భట్టి్రపోలు శ్రీనివాస్ రావు, వీరప్రసాద్, విజయ్ కుర్రా రాంబాబు, తెలంగాణ శోభన్బాబు ఫ్యాన్స్ కూడా పాల్గొన్నారు.