బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ సోదరి అర్పిత ఖాన్‌, ఆమె భర్త ఆయుష్‌ శర్మ మంగళవారం నిర్వహించిన ఈద్‌ పార్టీలో బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు తళుక్కుమని మెరిశారు. ఈ ఈద్‌ పార్టీకి బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ, నటి, సింగర్‌ షెహనాజ్‌​ గిల్‌ కూడా హాజరైంది.

ఈ సందర్భంగా సల్మాన్‌ను హగ్‌ చేసుకుంటూ అతడిపై ముద్దుల వర్షం కురిపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారగా పలువురు నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. 'అంత పెద్ద హీరోకు అలా ముద్దు పెట్టేస్తుందేంటి?', 'దొరికిందే ఛాన్స్‌ అని మీదమీద పడుతోంది, తాగిన వ్యక్తిలా ప్రవర్తిస్తోంది', 'సిద్దార్థ్‌ శుక్లా లేకుండానే ఈద్‌ జరుపుకుంటున్నానన్న బాధ ఇసుమంతైనా కనిపించడం లేదు' అంటూ నానామాటలు అంటూ ఆమెను ట్రోల్‌ చేస్తున్నారు.

దీంతో ఈ బ్యూటీ ఫ్యాన్స్‌ ఊరుకుంటారా? మా షెహనాజ్‌ను ఏమైనా అంటే ఊరుకునేదే లేదని రెచ్చిపోతున్నారు. 'ఆమె నిజాయితీని ఎవరికీ నిరూపించుకోవాల్సిన పనిలేదు. సిద్దార్థ్‌ శుక్లా కచ్చితంగా షెహనాజ్‌ను ఇలా చూసి సంతోషిస్తాడు', 'సల్మాన్‌, షెహనాజ్‌లకు మధ్య ఏదేదో ఉందని అంటగట్టకండి.

ఇద్దరికీ ఒకరంటే ఒకరికి అభిమానం ఉన్నప్పుడు అలాగే ప్రవర్తిస్తారు', 'సిద్దార్థ్‌ లేకపోయినా అతడి ప్రేమ, మద్దతు ఆమెకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి', 'నేను సిద్దార్థ్‌ శుక్లా, షెహనాజ్‌ గిల్‌ కోసం నా చివరి శ్వాస వరకు నిలబడతాను, ఈ ప్రపంచమే వారికి వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డా సరే నేను మాత్రం వారి వెంటే ఉంటాను', 'నువ్వేం చేసినా జనాలు నీ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు, కాబట్టి నీకు సంతోషాన్ని, ఉత్తమ జీవితాన్నిచ్చే పనులే చేయు షెహనాజ్‌' అంటూ ఫ్యాన్స్‌ షెహనాజ్‌కు మద్దతుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

This is the real time HD video & very clear. That video was badly edited. So now tell me, does she look like the allegations small minded people are busy putting. She's normal & normal everything going on here. People must get their minds out of the gutter

A True SidHeart Will Never Judge Shehnaaz 💖

They Know Wht Sidharth Bhai Want💖

They Know Wht Bring A Cute Smile On His Face💖

They Love & Respect Everything Wht Sidharth Bhai Love💖

God Bless You Girl @ishehnaaz_gill

More Power To You💖#SidharthShukla #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/ek2H3dYRpd

