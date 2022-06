ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ 2, పుష్ప తర్వాత హీరోయిన్‌ సమంత పేరు దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగిపోయింది. సినిమాలతోనే కాకుండా తన వ్యక్తిగత విషయాలతోనూ సామ్‌ పేరు నిత్యం సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్కడో ఒక చోట వినిపిస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ హీరోయిన్‌ గురించి మరో వార్త నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. అక్కినేని నాగచైతన్య కోసం సామ్‌ బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోనే రిజెక్ట్‌ చేసిందంటూ ఓ వార్త ఫిల్మీదునియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ షారుక్‌ ఖాన్‌ కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ అట్లీ కాంబినేషన్‌లో జవాన్‌ మూవీ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే కదా! ఈ సినిమాలో నయనతార హీరోయిన్‌గా నటించనున్నట్లు ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి. అయితే నయన్‌ కన్నా ముందు ఈ ఆఫర్‌ సమంతను వరించిందట. 2019లోనే అట్లీ ఈ స్క్రిప్ట్‌ను సామ్‌కు వినిపించాడట. కానీ చైతన్యతో కలిసి కుటుంబ జీవనాన్ని ఆస్వాదించాలనుకున్న సామ్‌ ఫ్యామిలీకి టైం కేటాయించడం కోసం ఈ సినిమాను సున్నితంగా తిరస్కరించిందని భోగట్టా. కానీ తర్వాత నాగచైతన్య, సమంత విడాకులు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే! ఏదేమైనా ఇంత మంచి ఆఫర్‌ను వదులుకునేముందు సమంత ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి ఉంటే బాగుండేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు ఫ్యాన్స్‌.

It’s a special RC project that has seen its wait because of inevitable issues surrounding us.But a few good men worked hard & made it happen. Want to thank @_GauravVerma the Co-Producer, @Atlee_dir and their Jawans for making this dream come to life. Now… Good to go Chief…! pic.twitter.com/7lhfMiE6hD

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 4, 2022