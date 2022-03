యంగ్ ​‍​​టైగర్‌ జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ నటనతోనే కాదు సింగర్‌గా కూడా ఆకట్టుకున్నాడు. ఇదివరకు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన నాన్నకు ప్రేమతో సినిమాలో 'ఫాలో ఫాలో' సాంగ్‌ పాడి అభిమానులను, ఆడియెన్స్‌ను అలరించాడు. తాను పాడింది మొదటిసారే అయినా ప్రఫెషనల్‌ సింగర్‌గా పాడి మెస్మరైజ్ చేశాడు. తాజాగా మరోసారి తన గాత్రం వినిపించాడు యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌. అందులోనూ తనకు ఎంతో బాగా నచ్చిన పాటను పాడి అబ్బురపరిచాడు. ప్రస్తుతం 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు ఎన్టీఆర్. ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా దుబాయ్, బెంగళూరు, ఢిల్లీతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రమోషన్లు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ క్రమంలోనే ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఏ పాట ఎక్కువగా ప్లే చేస్తారో చెప్పమంటూ యాంకర్‌ తారక్‌ను అడిగింది. దానికి ఎన్టీఆర్.. 'కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం చిత్రంలోని ఆశ పాశం.. పాట' అని సమాధానమిచ్చాడు. ఆ పాట పాడమని యాంకర్‌ కోరగా ఎంతో ఉత్సాహంగా పాడి వినిపించాడు తారక్. అయితే ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఎన్టీఆర్‌ పాట పాడటం చూసిన 'కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం' సినిమా డైరెక్టర్‌ వెంకటేష్‌ మహా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 'మీ ఫోన్‌ ప్లేలిస్ట్‌లో ఆశ పాశం.. సాంగ్‌ ఉండటం సంతోషంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు తారక్‌ గారు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో భారీ విజయాన్ని అందుకోవాలి' అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ సామాజిక మాధ్యామాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. అనురాగ్ కులకర్ణి పాడిన ఈ పాటకు విశ్వ లిరిక్స్‌ అందించగా, స్వీకర్‌ అగస్తీ కంపోజ్‌ చేశారు. కాగా దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'రౌద్రం.. రణం.. రుధిరం..' సినిమాలో అల్లూరి సీతారామరాజుగా మెగా పవర్‌ స్టార్ రామ్‌ చరణ్, కొమురం భీమ్‌గా తారక్‌ నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 25న విడుదల కానుంది.



Glad to know that #AasaPaasam is the most played song on your phone. Thank you @tarak9999 garu… you made my day. Wish you a great success with #RRR pic.twitter.com/kACWnAEKXV

— Venkatesh Maha (@mahaisnotanoun) March 23, 2022