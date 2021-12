Pushpa Movie Item Song: పుష్ప సినిమా నుంచి రిలీజైన 'ఊ అంటావా మావా.. ఊఊ అంటావా మావా..' పాట నిన్నటి నుంచి తెగ ట్రెండ్‌ అవుతోంది. పాట ఇలా రిలీజైందో లేదో నెటిజన్లు ఈ పాటను తెగ వాడేస్తూ రకరకాల ఎడిటింగ్‌లు చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఈ సాంగ్‌ను ప్రముఖ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందానికి అన్వయిస్తూ ఎడిట్‌ చేసిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. దీన్ని రాక్‌స్టార్‌ దేవిశ్రీప్రసాద్‌ రీట్వీట్‌ చేశాడు. హిలేరియస్‌, సూపర్‌గా ఎడిట్‌ చేశారంటూ పొగడ్తల వర్షం కురిపించాడు.

బ్రహ్మీనే కాదు ప్రభాస్‌ను కూడా వాడేస్తూ ఎడిటింగ్‌ చేసిన వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కాగా ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లుఅర్జున్‌- సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం పుష్ప. రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఊ అంటావా మావా అనే ఐటం సాంగ్‌లో సమంత సందడి చేయనుంది. ఇక ఈ చిత్రం ఈ నెల 17న విడుదల కానుంది.

