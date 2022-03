యంగ్‌ హీరో నితిన్‌ ప్రస్తుతం మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమాలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎమ్‌.ఎస్‌. రాజశేఖర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను సుధాకర్‌ రెడ్డి, నిఖితా రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కృతిశెట్టి ఇందులో నితిన్‌కి జోడీగా నటిస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి నితిన్ లుక్‌ను విడుదల చేసింది చిత్రం బృందం.

ఈ మేరకు శ్రీ ఎన్‌ సిద్ధార్థరెడ్డి ఐఏఎస్‌ గుంటూరు కలెక్టర్‌ ఈ రోజు ఫస్ట్‌ చార్జ్‌ తీసుకున్నారంటూ అంటూ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను ఈ రోజు ఉదయం 10గంటల 8 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్‌. గుంటూరులో జిల్లా కలెక్టర్‌గా హీరో ఎదుర్కోబోయే సవాళ్లను ఈ మూవీలో చూపించనున్నారు. రాజ‌కీయ నేప‌థ్యంతో మాస్, కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ మూవీ రూపొందుతుంది. ఇందులో నితిన్ మునుపెన్నడూ చూడని యాక్షన్ రోల్‌లో కనిపించనున్నాడు.

Its time to take my First Charge ✍️

Reporting as SIDDHARTH REDDY 😎

Meeku Nachhe , Meeru Mechhe

MASS tho Vastunaa :)))

#MacherlaNiyojakavargam🔥@IamKrithiShetty @CatherineTresa1 @SrSekkhar #SudhakarReddy #NikithaReddy #RajkumarAkella @SreshthMovies ⁦@adityamusic⁩ pic.twitter.com/7vaf5h9YjK

— nithiin (@actor_nithiin) March 26, 2022