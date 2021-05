నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘టక్‌ జగదీశ్‌’.ఫ్యామిలీ డ్రామా నేపథ్యంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఐశ్వర్యా రాజేష్, రీతూ వర్మ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. సాహూ గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది నిర్మిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 16న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ కారణంగా వాయిదా పడింది.

ఇప్పట్లో సినిమా థియేటర్లు తెరిచే అవకాశంలో లేకపోడంతో విడుదల తేదిని ప్రకటించలేదు. అయితే ఈ సినిమా ఓటీటీలో విడుదల అవుతుందని ఇటీవల పుకార్లు వచ్చాయి. తాజాగా ఈ పుకార్లపై స్పష్టత ఇచ్చింది చిత్ర బృందం. . టక్ జగదీష్ మూవీని ఓటీటీ వేదికగా విడుదల చేయడం లేదని, వదంతులు నమ్మవద్దంటూ టాలీవుడ్ ప్రముఖ పీఆర్వో బీఏ రాజు టీమ్ తెలిపింది. ఈ మేరకు ట్వీట్ ద్వారా స్పష్టం చేసింది.

Natural Star 🌟 @NameisNani 's #TuckJagadish will release in THEATERS only!!

Don't believe any rumours.

— BARaju's Team (@baraju_SuperHit) May 27, 2021