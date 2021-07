నాని హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌’ షూటింగ్‌కి గుమ్మడికాయ కొట్టారు. రాహుల్‌ సంకృత్యాన్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి, కృతీ శెట్టి, మడోనా సెబాస్టియన్‌ కథానాయికలు. షూటింగ్‌ పూర్తయిన సందర్భంగా చిత్రనిర్మాత వెంకట్‌ బోయనపల్లి మాట్లాడుతూ – ‘‘విభిన్న కథతో ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి ఇచ్చేలా రాహుల్‌ సంకృత్యాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఔట్‌పుట్‌ పట్ల నేను, మా టీమ్‌ హ్యాపీ’’ అన్నారు. ఈ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌: ఎస్‌. వెంకటరత్నం (వెంకట్‌).

Manaki vachindhi okkate. CINEMA❤️ On to a new journey :) pic.twitter.com/fOcsGBLEkY

Shoot done 🙌

With a great team comes the great outcome🔥

Post production begins :)#ShyamSinghaRoy pic.twitter.com/SvgUdfqmVZ

