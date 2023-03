వైవిధ్యమైన సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌. హిట్టు, ఫ్లాపులతో సంబంధం లేకుండా కొత్త కథలను ఎంచుకునే వరుణ్‌ ప్రస్తుతం ఓ పాన్‌ ఇండియా చిత్రలో నటిస్తున్నాడు. VT13 అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు శక్తి ప్రతాప్ సింగ్ అనే డైరెక్టర్‌ ఇండస్ట్రీకి పరిచయం కానున్నాడు.

భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో వరుణ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో చేస్తున్న ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా మాజీ విశ్వసుందరి, బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ మానుషి చిల్లర్‌ నటించనున్నట్లు ప్రకటిస్తే మేకర్స్‌ గ్లింప్స్‌ని విడుదల చేశారు.

