యంగ్‌ టైగర్‌ జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కరోనాను జయించాడు. ఈ శుభవార్తను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. పద్నాలుగు రోజుల క్వారంటైన్‌ తర్వాత తనకు మరోమారు కోవిడ్‌ పరీక్షలు చేయించగా నెగెటివ్‌ వచ్చిందన్నాడు. 'నాకోసం ప్రార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు. అలాగే కరోనా నుంచి బయటపడేందుకు వైద్యసాయం అందించిన కిమ్స్‌ వైద్యులు ప్రవీణ్‌ కులకర్ణి, వీరులకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. వారు అందించిన సేవల వల్లే ఈ మహమ్మారిని జయించగలిగాను' అని ట్వీట్‌ చేశాడు.

'కోవిడ్‌ను చాలా సీరియస్‌గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, పాజిటివ్‌గా ఉంటే దీన్ని సునాయాసంగా జయించవచ్చు. ఈ పోరాటంలో మీ ఆత్మస్థైర్యమే అన్నింటికన్నా పెద్ద ఆయుధం. ధైర్యంగా ఉండండి. మాస్కు ధరించండి, ఇంట్లోనే ఉండండి' అని ఎన్టీఆర్‌ మరో ట్వీట్‌లో సూచించాడు.

Covid 19 needs to be taken very seriously. But it is also a disease that can be beaten with good care and a positive frame of mind. Your will power is your biggest weapon in this fight. Stay strong. Do not panic.

Wear a mask. Stay at home.

— Jr NTR (@tarak9999) May 25, 2021