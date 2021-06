The Family Man 2: ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ 2

సమంత అక్కినేని తొలిసారి నటించిన వెబ్‌ సిరీస్‌‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్-2’ప్రపంచ రికార్డును సాధించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పాపురల్‌ వెబ్‌ సిరీస్లలో ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ 2 చోటు సంపాదించుకుంది. ఐఎండీబీ విడుదల చేసిన తాజా జాబితాలో మోస్ట్ పాపులర్ షోస్ ఇన్ ది వరల్డ్ జాబితాలో ఫ్యామిలీ మేన్ 2 నాలుగో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. హాలీవుడ్ కి చెందిన లోకీ, స్వీట్ టూత్, మేర్ ఈస్ట్ టౌన్‌ తొలి మూడు స్థానాల్లో నిలిచాయి.

వరల్డ్‌ సీరీస్‌లో స్థానం దక్కించుకోవడం పట్ల ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌-2 యూనిట్‌ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. రాజ్ అండ్ డీకే పర్ఫెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లేకి తోడు మనోజ్, ప్రియమణి, సామ్ నటన ఈ సిరీస్ సూపర్‌ హిట్‌ అయ్యేలా చేశాయి.

#TheFamilyManSeason2 is the 4th most popular show in the world right now! 🙏 @BajpayeeManoj @Samanthaprabhu2 @sumank @Suparn @sharibhashmi @PrimeVideoIN @IMDb pic.twitter.com/Zq92vB3vJU

— Raj & DK (@rajndk) June 20, 2021