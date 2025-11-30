 ఐయామ్‌ ది గేమ్‌ | Dulquer Salmaan drops first look from Mollywood comeback film I m Game | Sakshi
ఐయామ్‌ ది గేమ్‌

Nov 30 2025 3:14 AM | Updated on Nov 30 2025 3:17 AM

Dulquer Salmaan drops first look from Mollywood comeback film I m Game

దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ హీరోగా రూపొందుతున్న పాన్‌ ఇండియా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘ఐయామ్‌ ది గేమ్‌’. వేఫెరర్‌ ఫిలిమ్స్‌ సమర్పణలో నహాస్‌ హిదాయత్‌ దర్శకత్వంలో దుల్కర్‌ సల్మాన్, జోమ్‌ వర్గీస్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదలైంది.

నైట్‌ క్లబ్, క్యాసినో బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రక్తంతో తడిసిన చేతితో గన్‌ పట్టుకున్న దుల్కర్‌ లుక్‌ ఓ స్టయిలిష్‌ క్యారెక్టర్‌లో ఈ హీరోని చూడబోతున్నామనే ఫీల్‌ని కలిగించేలా ఉంది. మిస్కిన్, ఆంటోనీ వర్గీస్, సంయుక్త విశ్వనాథన్‌ కీలక పాత్రలుపోహిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జేక్స్‌ బిజోయ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. తెలుగు, మలయాళ, తమిళ, కన్నడ హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

