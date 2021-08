స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో పుష్ప సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎర్ర చందనం స్మ‌గ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌ డ్రైవర్ పుష్ప రాజ్‌గా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు ప్రేక్షకులను వీపరీతంగా ఆకట్టున్నాయి. భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందించిన ఈ చిత్రం ఫస్ట్‌ ఫార్ట్‌ కిస్మస్‌ సందర్భంగా రిలీజ్‌ కానున్నట్లు ఇదివరకే అధికారిక ప్రకటన వచ్చేసింది.

దీంతో ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలు జోరందుకున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ “దాక్కో దాక్కో మేక” ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను ఆగస్టున13న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు వెల్లడించిన చిత్రబృందం తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోను విడుదల చేసింది. ఐదు భాషల్లో ఐదుమంది సింగర్స్‌తో ఈ పాటను పాడించారు. దేవీశ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు.

The Deadly Combo is Ready to Rock on this 13th with #PushpaFirstSingle🔥

- https://t.co/abv0fE7Zi5#Pushpa #ThaggedheLe@alluarjun @iamRashmika #FahadhFaasil @thisisdsp @aryasukku @resulp @adityamusic @MythriOfficial pic.twitter.com/7BrNqyiBku

— Aditya Music (@adityamusic) August 10, 2021