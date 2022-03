దర్శకధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌లో హీరోలుగా నటించిన పాన్‌ ఇండియా మల్టీస్టారర్‌ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’. భారీ అంచనాల మధ్య శుక్రవారం (మార్చి 25) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం..తొలిరోజు నుంచే పాజిటివ్‌ టాక్‌తో దూసుకెళ్తోంది. తారక్‌, చెర్రీల యాక్టింగ్‌కు సినీ ప్రేక్షకలోకం ఫిదా అయింది. మెగా, నందమూరి అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే మెగాస్టార్‌ చిరంజీవితో పాటు టాలీవుడ్‌కు చెందిన పలువురు హీరోలు, దర్శకులు ట్విటర్‌ వేదికగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాపై తమ అభిప్రాయాన్ని తెలుపుతున్నారు. తాజాగా ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కూడా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఇంత గొప్ప సినిమా అందించినందుకు దర్శక ధీరుడు రాజమౌళికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చెప్పారు. తన బ్రదర్ రామ్ చరణ్ కెరీర్ బెస్ట్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారని.. ఆయనను చూసి ఎంతో గర్వపడుతున్నట్లు తెలిపారు అల్లు అర్జున్. మరోవైపు తన బావ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అద్భుతంగా నటించాడు అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

తారక్ నటనను డైనమిక్ పవర్ హౌస్ తో పోల్చారు బన్నీ. అలాగే కీలకమైన పాత్రలు పోషించిన అజయ్ దేవగన్, అలియా భట్ నటనను కూడా పొగిడారు. సంగీత దర్శకుడు కీరవాణికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే సినిమాటోగ్రఫర్ సెంథిల్ కుమార్, నిర్మాత డివివి దానయ్య.. సినిమా కోసం పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాచ్యులేషన్స్ తెలిపారు . భారత్‌ గర్వించదగ్గ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా ఇచ్చినందుకు వాళ్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

@tarak9999 for a spectacular show. Brilliant Presence by respected @ajaydevgn Garu & our sweetest @aliaa08 . And my spl wishes to @mmkeeravaani garu, @DOPSenthilKumar garu, Dvv Danayya garu & many others. Thank you all for making INDIAN CINEMA proud. This is a Kille R R R !

— Allu Arjun (@alluarjun) March 26, 2022