US Police Officers Rescue Woman: అమెరికాలోని అరిజోనాలో వరదలు భీభత్సం సృష్టించాయి. దీంతో ఆ వరదల్లో ఒక ఎరుపు రంగు కారు చిక్కుకుపోయింది. ఈ మేరకు సమీపంలోని అపాచీ జంక్షన్‌ పోలీస్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌(ఏజేపీడీ) సకాలంలో స్పందించి ఆ కారులో ఉన్న వాళ్లను రక్షించేందుకు సిద్ధమైంది. అపాచీ జంక్షన్‌ పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆ కారు వరదల్లో కొట్టుకుపోకుండా ఉండేలా ఒక ఎల్లో టేపుతో గట్టిగా కట్టి ఉంచారు.

ఆ తర్వాత ఆ కారులోని మహిళను, డ్రైవర్‌ను రక్షించారు పోలీసులు. ఐతే ఆమె తన కారులో ఒక పెంపుడు కుక్కు కూడా ఉందంటూ... పోలీసులను అప్రమత్తం చేసింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు వారికి ఆకారులో కుక్క కనిపించకపోవడంతో రక్షించలేకపోతారు. ఈ మేరకు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోని ఏజే పోలీస్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో తెగ వైరల్‌ అవుతోంది.

On July 28, 2022, the Apache Junction Police Department responded to 24 different calls for service related to flooding.

The incident you will see in this AJPD officer body camera is from a rescue of a motorist stranded in Weekes Wash.

