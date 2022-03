ఉక్రెయిన్‌ ఆక్రమణ గనుక సక్సెస్‌ అయినా, ఉక్రెయిన్‌ కాళ్ల బేరానికి వచ్చినా.. తాను అనుకున్న ప్లాన్‌ను అమలు చేయాలని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఉక్రెయిన్‌ నాటోలో చేరకుండా ఉండేందుకు వీలుగా ఆ దేశానికి తమతో స్నేహంగా మెలిగే, నమ్మకమైన వ్యక్తిని అధ్యక్షుడిగా నియమించాలనే నిర్ణయానికి పుతిన్ వచ్చినట్లు భోగట్టా.

ఏది ఏమైనా.. రష్యాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూనే ఉంటామని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ ప్రతిజ్ఞ చేయడం తెలిసిందే. ఈ తరుణంలో జెలెన్‌స్కీని గద్దె దించి(అవసరమైతే బలగాలతో హతమార్చి!).. తదుపరి అధ్యక్షుడిగా విక్టర్ యనుకోవిచ్‌ను ప్రకటించాలని పుతిన్ యోచిస్తున్నట్లు ది కీవ్‌ ఇండిపెండెంట్‌ ఒక కథనం ప్రచురించింది. ఉక్రెయిన్‌ మాజీ అధ్యక్షుడైన విక్టర్ యనుకోవిచ్.. ప్రస్తుతం రష్యా ఆశ్రయంలో ఉన్నాడు. 2010లో ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన యనుకోవిచ్‌కు వ్యతిరేకంగా హింసాత్మక నిరసనలు వెల్లువెత్తడంతో రష్యాకు పారిపోయాడు. ప్రస్తుతం యనుకోవిచ్‌ను బెలారస్‌ రాజధాని మిన్స్క్ లో దించాడు పుతిన్‌. దీంతో ఇవాళ చర్చల సందర్భంగా యనుకోవిచ్‌ను అధ్యక్షుడిని చేసే ప్రతిపాదన సైతం ఉంచుతారనే వాదన వినిపిస్తోంది.

అప్పుడు.. ఇప్పుడు రష్యాకి అనుకూలుడే!

యనుకోవిచ్‌1997 నుండి 2002 వరకు తూర్పు ఉక్రెయిన్‌లోని డొనెట్స్క్ ఒబ్లాస్ట్‌కు గవర్నర్‌గా విధులు నిర్వర్తించాడు. అటుపై యనుకోవిచ్‌ 2006 నుండి 2007 వరకు 2005కి ముందు కొద్ది కాలం పాటు దేశ ప్రధాన మంత్రిగా పని చేశాడు. 2010లో ఉక్రెయిన్‌కు నాల్గవ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాడు. 2013లో Viktor Yanukovych అధికారంలో ఉండగా.. రష్యాతో సన్నిహిత సంబంధాలను కోరుతూ యూరోపియన్ యూనియన్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేయడానికి నిరాకరించాడు. ఈ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఉక్రెయిన్‌ వ్యాప్తంగా ప్రదర్శనలు చెలరేగాయి. యనుకోవిచ్‌ను తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి పుతిన్ చేసిన ఫలితాలు కాస్త ఉంటే ఫలించేవే. కానీ, యనుకోవిచ్‌ కీవ్‌ నుంచి ఖార్కివ్‌కు పారిపోవడంతో చివర్లో బెడిసి కొట్టింది.

2013 నవంబర్‌ నుంచి నెలన్నరపాటు యూరోమెయిడాన్‌ నిరసనలు, ఆ వెంటనే మెయిడాన్‌ నిరసనలతో ఉక్రెయిన్‌ అట్టుడికి పోయింది. నిరసనకాలకు పోలీసులకు మధ్య జరిగిన ఘర్షణలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీశాయి. ఆపై గద్దె దిగిపోయిన యనుకోవిచ్‌ క్రెమ్లిన్‌ సంరక్షణలో ఉంటున్నాడు. యనుకోవిచ్‌ పారిపోయిన రోజున.. ఉక్రెయిన్‌ పార్లమెంట్‌ అతని తొలగింపునకు ఓటింగ్‌ నిర్వహించింది. అయితే ఇది అన్యాయమంటూ యనుకోవిచ్‌, అతని మద్ధతుగా రష్యా ప్రకటన విడుదల చేశాయి.

⚡️Media: Putin wants to reinstate Yanukovych as president of Ukraine.

Viktor Yanukovych is allegedly in Minsk, and the Kremlin is preparing an operation to replace Zelensky with the ex-president ousted by the EuroMaidan Revolution in 2014, according to Ukrainska Pravda’s sources

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022