కీవ్‌: ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. గత నెల 24 నుంచి ప్రారంభమైన దాడులతో ఉక్రెయిన్‌ విలవిల్లాడుతోంది. రష్యా వైమానిక దాడుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్‌లో విధ్వంసం నెలకొంది. కీవ్‌, మురియపోల్‌ ల‍క్ష్యంగా రష్యా బలగాలు దాడులను ముమ్మరం చేశాయి. ఇప్పటికే దాడుల్లో వేల సంఖ్యలో సైనికులు, సాధారణ పౌరులు మరణించారు.

అయితే. గత వారం యరియుపోల్‌లో తలదాచుకుంటున్న 1000 మందికిపైగా శరణార్ధులున్న డ్రామా థియేటర్‌ఫై రెండు శక్తివంతమైన ‘సూపర్‌’ బాంబులను రష్యా ప్రయెగించింది. ఈ దాడుల్లో 300 మంది శరణార్థులు మృతి చెందినట్టు శుక్రవారం ఉక్రెయిన్‌ అధికారులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఉక్రేనియన్ అధికారులు అదుపులో ఉన్న దక్షిణ ఓడరేవు నగరం మరియుపోల్‌ నుంచి పౌరులను రక్షించే ప్రయత్నం చేస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు స్థానిక మీడియా తెలిపింది. దాదాపు 1,00,000 మంది ప్రజలు ఆ నగరంలో చిక్కుకుపోయారని, దాడి అనంతరం మృతదేహాలతో, ధ్వంసమైన భవనాలతో ఆ ప్రాంతమంతా నిండిపోయిందని స్థానిక హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ తెలిపింది.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

మరోవైపు.. స్విట్జర్లాండ్ 6.17 బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన రష్యన్ ఆస్తులను స్తంభింపజేస్తున్నట్టు శుక్రవారం పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో అమెరికన్‌ బయోఫార్మాసూటికల్‌ కంపెనీ గిలీడ్‌.. రష్యాలో అన్ని నాన్‌ కోర్‌ బిజినెస్‌ కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే సదరు కంపెనీ రష్యాకు కొన్ని కీలకమైన ఔషధాలను సరఫరా చేస్తూనే ఉంటుందని తెలిపింది.

#American biopharmaceutical company #Gilead announced the suspension of all "non-core business operations" in #Russia.

At the same time, the company will continue to supply vitally important drugs to Russia. pic.twitter.com/JnVEhxnM2N

— NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2022