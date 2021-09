ఆక్లాండ్‌: మహమ్మారి కరోనా వైరస్‌ను న్యూజిలాండ్‌ సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొని పారదోలింది. ప్రస్తుతం ఆ దేశంలో కరోనా విజృంభణ తగ్గిపోయింది. కరోనా కట్టడి చర్యలు పటిష్టంగా అమలు కావడంతో ఆ దేశంలో మహమ్మారి కనుమరుగవుతోంది. ప్రస్తుతం కరోనా రహిత దేశంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి జసిండా ఆర్డర్న్‌పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ఆమె పనితీరును అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరవగా ఆమెకు ఊహించని ప్రశ్న ఎదురైంది. ఆ ప్రశ్న వినడంతోనే ఆమె ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. కొద్దిసేపు ఆగింది.. అనంతరం దీటుగా జవాబిచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..

ఆరోగ్య శాఖ డ్రైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆష్లే బ్లూమ్‌ ఫీల్డ్‌తో కలిసి ఇటీవల ఓ సమావేశంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా విలేకరులు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ మహిళా విలేకరి ‘ఆక్లాండ్‌లోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఓ కరోనా బాధితుడిని పరామర్శించేందుకు వచ్చిన మహిళా శృంగారంలో పాల్గొన్నదనే వార్తలు వచ్చాయి. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం కాదా?’ అని ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్న విని ప్రధాని జసిండా అవాక్కయ్యారు. కొన్ని సెకన్ల అనంతరం తేరుకుని ‘కరోనా పరిస్థితుల్లోనే కాదు.. సాధారణ రోజుల్లో కూడా ఆస్పత్రిలో అలాంటి కార్యకలాపాలకు పాల్పడకూడదు’ అని ప్రధాని సమాధానమిచ్చారు. పక్కన ఉన్న ఆరోగ్య శాఖ డైరెక్టర్‌ ఆష్లే కూడా ఈ ప్రశ్న విని అవాక్కయ్యాడు.

PM Jacinda Ardern says sexual relations, regardless of Covid status, shouldn’t “generally be part of [hospital] visiting hours.” Ashley Bloomfield: “It’s a high risk activity, potentially.” pic.twitter.com/VeRVXg7QjU

— Aaron Dahmen (@dahmenaaron) September 9, 2021