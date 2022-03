గువహటి: దేశవ్యాప్తంగా ‘దిశ’ కేసులో పోలీసుల ఎన్‌కౌంటర్‌ ఎంత పాపులర్‌ అయిందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ ఎన్‌కౌంటర్‌ తర్వాత తెలంగాణ పోలీసులపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు కురిపించారు. అదే సమయంలో దోషులు అని తేలకముందే శిక్షిస్తారా? అని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. కావాలని తమవారిని కాల్చి చంపారని అత్యాచార నిందితుల కుటుంబాలు కోర్టుకు కూడా ఎక్కాయి. పూర్వ విషయాలను పక్కనబెడితే తాజాగా దిశ ఎన్‌కౌంటర్‌ లాంటి ఘటనే ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అసోంలో చోటుచేసుకుందని ఏ ఎన్‌ఐ వార్త సంస్థ ట్విటర్‌లో పేర్కొంది. ఓ యువతిపై అత్యాచార ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితుడిని అసోం పోలీసులు మంగళవారం రాత్రి ఎన్‌కౌంటర్‌ చేశారని వెల్లడించింది.

Assam | A rape accused was killed in police firing while he had tried to flee from police custody and attacked police personnel in Guwahati on Tuesday night, the same day he was arrested. Two lady police personnel were also injured: Guwahati City Police