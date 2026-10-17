పైలట్ల శిక్షణపై డీజీసీఏ నజర్‌.. రికార్డుల తనిఖీకి సిఫార్సు!

విమానయాన భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసే దిశగా పైలట్ల శిక్షణ ప్రక్రియలు, రికార్డులపై సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టాలని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) సిఫార్సు చేసింది. ముఖ్యంగా నాన్-షెడ్యూల్డ్ విమాన సర్వీసులు, జనరల్ ఏవియేషన్ సంస్థల్లో పనిచేసే ఫిక్స్డ్-వింగ్ విమానాల పైలట్ల శిక్షణ రికార్డులను భారత పౌర విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ (డీజీసీఏ) ఒక్కసారైనా తనిఖీ చేయాలని సూచించింది. ప్రతి సిమ్యులేటర్ శిక్షణలో నిబంధనల ప్రకారం నిర్దేశించిన అత్యవసర విన్యాసాలన్నీ నిర్వహిస్తున్నారా లేదా అన్నది ఈ తనిఖీ ద్వారా నిర్ధారించవచ్చు.
2023 ప్రమాదం నేపథ్యంలో సిఫార్సులు
వీఎస్ఆర్ వెంచర్స్కు చెందిన లియర్జెట్ 45XR విమానం (VT-DBL) 2023 సెప్టెంబర్ 14న ముంబై విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్ సమయంలో ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ఘటనలో ఆరుగురు ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సిబ్బంది సహా విమానంలోని ఎనిమిది మందికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. విమానం ధ్వంసమైంది. ఏఏఐబీ తుది నివేదిక ప్రకారం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ విమానాన్ని సరిగా నియంత్రించకపోయారు. తక్కువ వేగాన్ని సూచించే హెచ్చరికను సిబ్బంది సరిగా పర్యవేక్షించకపోవడం కూడా ప్రమాదానికి కారణమైంది.
అత్యవసర శిక్షణకు ప్రాధాన్యం
ల్యాండింగ్ సమయంలో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ విమానాన్ని సురక్షితంగా తిరిగి నియంత్రణలోకి తీసుకొచ్చే శిక్షణను సిమ్యులేటర్ కార్యక్రమాల్లో చేర్చడాన్ని డీజీసీఏ పరిశీలించాలని ఏఏఐబీ పేర్కొంది. టేకాఫ్, క్రూయిజ్, అప్రోచ్, ల్యాండింగ్ దశల్లో పూర్తి స్టాల్ లేదా స్టాల్ హెచ్చరిక వ్యవస్థ క్రియాశీలమైనప్పుడు ఎలా స్పందించాలో పైలట్లకు అవగాహన కల్పించడం కీలకం. నాన్-షెడ్యూల్డ్, జనరల్ ఏవియేషన్ ఆపరేటర్లు తప్పనిసరి శిక్షణతోపాటు అత్యవసర పరిస్థితుల నిర్వహణకు స్పష్టమైన విధానాలు రూపొందించాలని నివేదిక సూచించింది. శిక్షణ రికార్డుల్లో వ్యత్యాసాలు లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయడం, అంతర్గత ఆడిట్లను నిర్వహించడం, వాటి ప్రభావాన్ని డీజీసీఏ తనిఖీల్లో ధ్రువీకరించడం కూడా సిఫార్సుల్లో ఉన్నాయి.
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