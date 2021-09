Is Apple Superstitious?: ఎంతో ఆసక్తి ఎదురు చూస్తోన్న ఐఫోన్‌ 13 సిరీస్‌ ఫోన్లను సెప్టెంబర్‌ 14 న కాలిఫోర్నియా వేదికగా రిలీజ్‌ చేయనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐఫోన్‌-13 మొబైల్‌ కోసం ఆపిల్‌ లవర్స్‌ కళ్లలో వత్తులువేసుకొని కూర్చున్నారు. ఆపిల్‌ అభిమానులు ఐఫోన్‌-13 విడుదలను వీక్షించేందుకు ఈవెంట్‌ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనుంది. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపుగా ట్విటర్‌లో ఆపిల్‌కు విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ట్విటర్‌లో నెటిజన్లు సెప్టెంబర్‌ 14న ఐఫోన్‌-13ను వదిలేసి ఐఫోన్‌-14 సిరీస్‌ మొబైళ్లను లాంచ్‌ చేయనుందని #iPhone14 పేరిట ట్రెండ్‌ చేస్తోన్నారు.

వచ్చిందంతా పదమూడు నంబర్‌తోనే..!

అనేక పాశ్చాత్యదేశాల్లో పదమూడో నంబర్‌ను దురదృష్టసంఖ్యగా భావిస్తారు. ఈ సంఖ్య ఒక గుడ్డి మూఢనమ్మకంగా ఆయా దేశాల్లోని​ ప్రజల్లో ఉండిపోయింది. పదమూడో నంబర్‌ ఆయా ప్రజలు ఎంతగా గుడ్డిగా నమ్ముతారో అనేదానికి అనేక ఉదాహరణలు మన ముందు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, స్ట్రెస్ మేనేజ్‌మెంట్ సెంటర్ ఫోబియా ఇనిస్టిట్యూట్ అంచనా ప్రకారం 700 నుంచి 800 మిలియన్ డాలర్లు ప్రతి శుక్రవారం 13 వ ఆయా దేశాల స్టాక్‌ఎక్సేచేంజ్‌ మార్కెట్‌లో కోల్పోతారు. ఇదిలా ఉండగా కొన్ని హోటళ్లు 13 వ నంబర్‌ ఫ్లోర్‌ను దాటవేస్తారు. కొన్ని విమాన సంస్థలు పదమూడో నంబర్‌ను పూర్తిగా తీసివేస్తాయి. తాజాగా నెటిజన్లు ఐఫోన్‌-13 నంబర్‌ సిరీస్‌ నంబర్‌ మొబైల్‌ కొన్నవారిపై, ఆపిల్‌ కంపెనీ దుష్ప్రభావాలు చూపుతోందని ట్విటర్‌లో ట్రెండ్‌ చేస్తున్నారు.

మూఢనమ్మకాలకు స్వస్తి చెప్పుతూ..

నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో మూఢనమ్మకాలకు తావు ఇవ్వకుండా ఆపిల్‌ తన పనిని తాను చేసుకుంటూ వెళ్తుతోంది. ప్రజల్లోని​ మూఢనమ్మకాలకు స్వస్తి పలకాలనే ఉద్ధేశ్యంతో ఐఫోన్‌-13 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్లను కంపెనీ రిలీజ్‌ చేయనుంది. ఆపిల్‌కు ఈ విచిత్రమైన పరిస్ధితి ఇప్పుడు వచ్చిందంటే పొరపడినట్లే ..! 2010లో ఆపిల్‌ ఐఫోన్‌-4 విడుదలకు ముందుకూడా ఇలాంటి పరిస్థితులనే ఎదుర్కొంది. నాలుగో నంబర్‌ను చైనా, కొన్ని ఆసియా దేశాల్లో మరణానికి సూచకంగా భావిస్తారు. ఒక నివేదిక ప్రకారం ఐఫోన్-4 అమ్మకాలు భారీగా జరిగాయి. ఐఫోన్‌-4 రిలీజైనా కొన్ని గంటలకే ఫోన్లన్ని అమ్ముడయ్యాయి. ఇదిలాఉండగా కొన్ని దిగ్గజ కంపెనీలు కెనాన్‌, నోకియా మాత్రం మూఢనమ్మకాలకు బలం చేకూర్చేలా నాలుగో నంబర్‌ను స్కిప్‌ చేస్తూ గాడ్జెట్స్‌ను మార్కెట్‌లోకి వదిలాయి.

How do all the people speculating about the iPhone 14 (relative to the "iPhone 13") not realize that Apple's gonna skip the 13 altogether, like most high rises skip the 13th floor? pic.twitter.com/2tXNkdbIA1

— James 劉 Mielke (@LimitedRunJames) September 8, 2021