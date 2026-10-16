 మిథున్‌ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. టీడీపీ మూక అరాచకం | TDP Supporters Attack On YSRCP MP Mithun Reddy Convoy At Punganur During Local Body Elections 2026 Nominations | Sakshi
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మిథున్‌ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. టీడీపీ మూక అరాచకం

Oct 16 2026 10:56 AM | Updated on Oct 16 2026 11:21 AM

TDP Supporters Attack On MP Mithun Reddy Convoy At Punganur

సాక్షి, అన్నమయ్య: ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ అధికార టీడీపీ శ్రేణులు రెచ్చిపోతున్నాయి. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులను టార్గెట్‌ చేసి దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా పుంగనూరు మున్సిపాలిటీలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా టీడీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నాయి. పచ్చ మూక దాడిలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి, ఎంపీ మిథున్‌ రెడ్డికి గాయలయ్యాయి. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిపై కర్రలతో దాడి చేయడంతో ఆయన తలకు గాయమై రక్తస్త్రావం జరిగింది. దీంతో, ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.

వివరాల మేరకు.. పుంగనూరులో రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డితో కలిసి నామినేషన్లు వేసేందుకు వెళ్తున్న వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకున్నారు. అనంతరం, ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి కాన్వాయ్‌పై టీడీపీ శ్రేణులు దాడి చేశారు. రాళ్లు, కర్రలతో దాడికి తెగబడ్డారు. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతల వాహనాలను ధ్వంసం చేశారు. దాదాపు 10 వాహనాలు ధ్వంసమైనట్టు సమాచారం. ఇంత జరుగుతన్నా ఘటనా స్థలంలో ఉన్న పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించారు. టీడీపీ నేతలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. టీడీపీ నేతల దాడిలో పలువురు గాయపడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థికి గాయాలైనప్పటికీ ఆయన మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. 

 

 

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