పాఠాలు వినాలంటే నది దాటాల్సిందే..

సమస్య పరిష్కారాన్ని కోరుతూ విద్యార్థుల వినూత్న నిరసన
వరదయ్యపాళెం: తిరుపతి జిల్లా, సత్యవేడు నియోజకవర్గం, పిచ్చాటూరు మండలంలోని మూడు గ్రామాల విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే అరుణానదిని దాటాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి. ఈ సమస్యపై తాజాగా మండలంలోని రామగిరి, అడవికండ్రిగ, కాలంజేరి గ్రామాలకు చెందిన 70 మంది విద్యార్థులు నీళ్లలో నడుస్తూ ప్రభుత్వానికి వినూత్న నిరసన తెలిపారు. ‘రాజానగరం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే.. వానైనా, ఎండైనా–ఇసుకలోనూ, రాళ్ల మధ్య ఈ నదిని దాటక తప్పదు. మాకు వంతెన కట్టించి న్యాయం చేయండి’ అంటూ మంత్రి లోకేశ్కు విన్నవించారు. ఈ నిరసన స్థానిక సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. అరుణానదిపైన వంతెన లేకపోవడంతో ఈ గ్రామాల ప్రజలు సైతం రాకపోకలకు తీవ్ర అవస్థలు పడుతుండడం గమనార్హం.