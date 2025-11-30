 పాఠాలు వినాలంటే నది దాటాల్సిందే.. | Students from three villages in Tirupati district | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాఠాలు వినాలంటే నది దాటాల్సిందే..

Nov 30 2025 9:13 AM | Updated on Nov 30 2025 9:13 AM

Students from three villages in Tirupati district

సమస్య పరిష్కారాన్ని కోరుతూ విద్యార్థుల వినూత్న నిరసన

వరదయ్యపాళెం: తిరుపతి జిల్లా, సత్యవేడు నియోజకవర్గం, పిచ్చాటూరు మండలంలోని మూడు గ్రామాల విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే అరుణానదిని దాటాల్సిన దయనీయ పరిస్థితి. ఈ సమస్యపై తాజాగా మండలంలోని రామగిరి, అడవికండ్రిగ, కాలంజేరి గ్రామాలకు చెందిన 70 మంది విద్యార్థులు నీళ్లలో నడుస్తూ ప్రభుత్వానికి వినూత్న నిరసన తెలిపారు.  ‘రాజానగరం జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్లాలంటే.. వానైనా, ఎండైనా–ఇసుకలోనూ, రాళ్ల మధ్య ఈ నదిని దాటక తప్పదు. మాకు వంతెన కట్టించి న్యాయం చేయండి’ అంటూ మంత్రి లోకేశ్‌కు విన్నవించారు. ఈ నిరసన స్థానిక సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. అరుణానదిపైన వంతెన లేకపోవడంతో ఈ  గ్రామాల ప్రజలు సైతం  రాకపోకలకు తీవ్ర అవస్థలు పడుతుండడం గమనార్హం.  

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      'సకుటుంబానాం' మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
      photo 2

      ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లో ర్యాంప్‌ వాక్‌తో అదరగొట్టిన మోడల్స్‌ (ఫొటోలు)
      photo 3

      Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)
      photo 4

      హ్యాపీ మూమెంట్స్.. హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
      photo 5

      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Kakani Govardhan Reddy Warning To Nara Lokesh 1
      Video_icon

      వదిలిపెట్టం అన్నీ చూస్తున్నాం రాజా లోకేష్ కు కాకాణి వార్నింగ్
      Congress High Command Key Decision on Karnataka CM Change 2
      Video_icon

      సీఎం మార్పు ఫిక్స్ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం
      Big Twist in iBomma Ravi Case Updates 3
      Video_icon

      ఐ బొమ్మ రవి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ మెయిల్స్ లో కీలక ఆధారాలు
      Breaking News Airbus A320 Glitch Software Issue Impacts of Airbus Planes 4
      Video_icon

      ఎయిర్ బస్ లో సాంకేతిక సమస్య రాకపోకలకు అంతరాయం
      Kakani Govardhan Reddy about Penchalaiah Incident in Nellore 5
      Video_icon

      Kakani : గంజాయి వద్దన్నందుకు చంపేస్తారా..! కోటంరెడ్డి..ఇక నటించకు
      Advertisement
       