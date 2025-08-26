 యూట్యూబ్‌ను షేక్‌ చేస్తున్న ‘ఉతుకు పిండు ఆరేయ్‌’ సాంగ్‌  | Special Appreciation To Uthuku Pindu Arey Song | Sakshi
Aug 26 2025 11:09 AM | Updated on Aug 26 2025 11:10 AM

విశాఖపట్నం: ఇటీవల విడుదలైన ‘ఉతుకు పిండు, ఆరేయ్‌’ అనే పాట సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి, విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. మాస్‌ స్టైల్‌లో సందేశాత్మక లిరిక్స్‌ ఉండటంతో ఈ పాట అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. యువతను లక్ష్యంగా చేసుకుని చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని ఈ పాట సందేశం ఇస్తోంది. నగరానికి చెందిన 300 మంది కళాకారులతో ఈ పాటను విశాఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు.



ఒకేసారి ఇంతమంది కళాకారులతో చిత్రీకరణ జరపడం ద్వారా ఈ పాట తెలుగు బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు సంపాదించుకుంది. పూర్ణామార్కెట్‌కు చెందిన యాదకుమార్‌ ఈ పాటకు దర్శకత్వం వహించగా, ధనుంజయ్, నిహారిక ఇందులో నటించారు. పల్సర్‌ బైక్‌ రమణ ఈ పాటను ఆలపించగా, నిస్సీ జెస్టిన్‌ సంగీతం, సందీప్‌ మిరియాల సాహిత్యం అందించారు. పాటకు లభించిన అనూహ్య స్పందన నేపథ్యంలో, వినాయక చవితి సందర్భంగా బుధవారం దీనికి సంబంధించిన డీజే మిక్సింగ్‌ పాటను విడుదల చేయనున్నట్లు దర్శకుడు యాదకుమార్‌ తెలిపారు.   

 

