పెళ్లి రోజే.. చివరి రోజు

మృతులు వెంకటేషప్ప, సతీష్కుమార్, మీనాక్షి, రుత్విక్, బనిత్గౌడ్ (ఫైల్)
కర్నూలు జిల్లా కోటేకల్ వద్ద రెండు కార్లు ఢీ.. ఐదుగురు మృత్యువాత
మంత్రాలయం దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఘటన
మృతులంతా కర్ణాటకలోని కోలార్ జిల్లాకు చెందిన ఒకే కుటుంబ సభ్యులు
ఎమ్మిగనూరు రూరల్/ఎమ్మిగనూరు టౌన్: పెళ్లి రోజును మంత్రాలయంలో జరుపుకుందామని కుటుంబసభ్యులతో కలిసి కారులో బయలుదేరిన భార్యభర్తలు.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వారితో పాటు మరో ముగ్గురు కుటుంబసభ్యులు కూడా దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లా కోటేకల్ గ్రామం కొండ మలుపు వద్ద శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగింది.
వివరాలు.. కర్ణాటకలోని కోలార్ జిల్లా చిక్కహోసహళ్లి, బంగరుపేటకు చెందిన మీనాక్షి(32), సతీష్కుమార్(34) బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా పనిచేస్తున్నారు. తమ పెళ్లి రోజును శనివారం కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి సన్నిధిలో జరుపుకోవాలనుకున్నారు. కుమారుడు రుత్విక్(4), మీనాక్షి తండ్రి వెంకటేషప్ప(76), తల్లి గంగమ్మ, అన్న కుమారుడు బనిత్(5), స్నేహితుడు చేతన్తో కలిసి శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటల సమయంలో స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారులో బయలుదేరారు.
అదే సమయంలో విజయనగరానికి చెందిన అశోక్, జాహ్నవి, రాధిక హైదరాబాద్ నుంచి ఆదోనికి ఫార్చ్యునర్ కారులో వస్తున్నారు. శనివారం తెల్లవారుజామున 5.30 గంటల ప్రాంతంలో ఎమ్మిగనూరు మండలం కోటేకల్ కొండల వద్దకు వచ్చేసరికి స్విఫ్ట్కారు నడుపుతున్న చేతన్ నిద్ర మత్తు, పొగమంచు వల్ల ఎదురుగా వస్తున్న ఫార్చ్యునర్ను ఢీకొట్టాడు. ఈ ప్రమాదంలో సతీష్, మీనాక్షి దంపతులతో పాటు కుమారుడు రుత్విక్, బనిత్గౌడ్, వెంకటేషప్ప అక్కడికక్కడే మరణించారు.
చేతన్, గంగమ్మలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. ఫార్చ్యునర్లో ప్రయాణిస్తున్న వారు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. చేతన్, గంగమ్మను కర్నూలు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనాస్థలిని డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్, అడ్మిన్ ఎస్పీ ఉసేన్ పీరా, డీఎస్పీ ఎంఎన్ భార్గవి, జాయింట్ కలెక్టర్ నూరుల్ ఖమర్, ఇన్చార్జ్ సబ్ కలెక్టర్ అజయ్కుమార్, తహసీల్దార్ శేష ఫణి పరిశీలించారు. మృతుల బంధువులను వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఎర్రకోట రాజీవ్రెడ్డి, జగన్ పరామర్శించారు. ఈ ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ భార్గవి తెలిపారు.
ఎమ్మిగనూరు రోడ్డు ప్రమాదంపై వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి
సాక్షి, అమరావతి: కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలం కోటేకల్ వద్ద రెండు కార్లు ఢీకొని.. ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై మాజీ సీఎం, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సంతాపం ప్రకటించారు. బాధితులను ఉదారంగా ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచించారు.