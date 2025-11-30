పగలు బోధన.. రాత్రి కాపలా!

ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యాసంస్థల్లో పార్ట్టైమ్, సీఆర్టీ, అవుట్సోర్సింగ్, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీల అవస్థలు
చాలీచాలని వేతనాలతో శ్రమదోపిడీ
సకాలంలో వేతనాలు అందక సతమతం
సాక్షి, అమరావతి: పగటి వేళ తరగతి గదుల్లో టీచర్లుగా విద్యాబోధన.. రాత్రివేళ స్కూల్, హాస్టల్ బయట వాచ్మెన్లుగా కాపలా.. వేతనాలు సకాలంలో ఇవ్వరు.. సమస్యలతో సతమవుతూనే విధులు నిర్వర్తించాల్సిందే.. ఇది రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ వసతి గృహాలు, గురుకులాలు, విద్యాసంస్థల్లో టీచర్ల దుస్థితి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సంక్షేమ విద్యాలయాల్లో పనిచేసే పార్ట్టైమ్, కాంట్రాక్ట్ రెసిడెన్షియల్ టీచర్స్ (సీఆర్టీ), గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ, అవుట్ సోర్సింగ్ టీచర్ల పరిస్థితి దుర్భరంగా మారింది.
సమాన పనికి సమాన వేతనం అనే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు వీరికి అమలు కావు. రెగ్యులర్ టీచర్లకు సుమారు రూ.60 వేల నుంచి లక్షకుపైగా ఉంటే.. వీరు మాత్రం రూ.18వేల నుంచి రూ.27,500 వేతనంతో నెట్టుకొస్తున్నారు. పేరుకే పార్ట్టైమ్ విధులు అని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నప్పటికీ వారితో ఫుల్టైమ్ పని చేయిస్తూ శ్రమదోపిడీకి పాల్పడుతున్నారు. టీచర్లను బోధనేతర పనులకు వాడకూడదనే నిబంధనను తుంగలోకి తొక్కి వీరితో ఉదయం 7.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు బోధన చేయించి రాత్రివేళ వాచ్మెన్ విధుల్లో పెడుతున్నారు.
బీసీ హాస్టల్స్లో ఇష్టారాజ్యం
బీసీ హాస్టల్స్, విద్యాసంస్థల నిర్వహణలో అంతా ఇష్టారాజ్యంగా సాగుతోంది. నిబంధనలు పాటించేది లేదు. గతంలో ఇచి్చన ఆదేశాలను లెక్క చేసేదిలేదు. మాకు తోచింది చేస్తాం. మేం అనుకున్నదే అమలు చేస్తాం అనే రీతిలో సాగుతోంది. మంత్రి నుంచి అధికారుల వరకు ఎవరికి తోచినట్టు వారు ఇష్టారాజ్యంగా చేయడంతో మహాత్మ జ్యోతిబా పూలే వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయాల సంస్థ (ఎంజేపీఏపీబీసీడబ్ల్యూఆర్ఈఐఎస్) పరిధిలోని గురుకులాలు ఆస్తవ్యస్తంగా మారాయి.
ఇటీవల డిప్యుటేషన్ల దందా పెద్దఎత్తున సాగింది. నిబంధనల ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ స్కూల్స్ (గురుకులాలు)లో ఒక్క ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే రెగ్యులర్ ఉద్యోగి ఉంటారు. మిగిలిన టీచింగ్ స్టాఫ్ అంతా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో నియమించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ పోస్టుల్లో కాంట్రాక్ట్ టీచర్ల నియామకం లేకపోవడంతో గెస్ట్ టీచర్లతో నడిపిస్తున్నారు.
ఆ పోస్టుల్లో సైతం రెగ్యులర్ టీచర్లకు పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా అడ్డగోలుగా డిప్యుటేషన్లు ఇవ్వడం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. రాష్ట్రంలోని 109 బీసీ గురుకులాల్లో 1,253 గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ (టీచర్లు) 8–10 ఏళ్లనుంచి సేవలు అందిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వారికి పగలు బోధనతోపాటు రాత్రి భద్రత పేరుతో బోధనేతర పనులను, వాచ్మెన్ విధులను కూడా అప్పగించడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
తాజాగా కాంట్రాక్ట్ పోస్టుల్లో పనిచేస్తున్న గెస్ట్ టీచర్లను పొమ్మనకుండా పొగబెట్టినట్టు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రెగ్యులర్ టీచింగ్కు డిప్యుటేషన్లు ఇవ్వడం విమర్శలకు తావిస్తోంది. కేవలం రూ.24వేల వేతనానికి పనిచేస్తున్న గెస్ట్ టీచర్లు రెండు, మూడు జిల్లాలు దాటి వెళ్లలేక ఉద్యోగాలు వదులుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు, గురుకులాల్లో రెండో శనివారం సెలవు ఉంది. ఒక్క బీసీ గురుకులాల్లో మాత్రం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రెండో శనివారం కూడా పనిచేయాలని ఆ సంస్థ కార్యదర్శి ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం వివాదాస్పదంగా మారింది.
ఎస్సీ గురుకులాల్లో వేతన వెతలు
మరోవైపు సాంఘిక సంక్షేమ విద్యాసంస్థల్లోని టీచర్లను వేతన వెతలు వెంటాడుతున్నాయి. ఎస్సీ గురుకులాల్లో 1,500 మంది పార్ట్టైమ్ టీచర్లకు మూడు నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వలేదు. 750 మంది కాంట్రాక్ట్ రెసిడెన్షియల్ టీచర్స్(సీఆర్టీ)కు రెండు నెలల వేతనాలు రాలేదు. అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకునే నాథుడు కనిపించడం లేదు.
గిరిజన టీచర్ల వేదన వినేదెవరు!
ఇక రాష్ట్రంలో 191 గిరిజన గురుకుల విద్యాసంస్థల్లో 10–18 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న 1,143 మంది అవుట్సోర్సింగ్ టీచర్ల వేదనను చంద్రబాబు సర్కారు పట్టించుకోవడం లేదు. డీఎస్సీలో వీరంతా పోస్టులు కోల్పోవడంతో సర్దుబాటు చేస్తామంటూ ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో వారికి రెండు నెలల వేతనాలు ఇవ్వకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు.