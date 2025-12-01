 సర్జికల్‌ బ్లేడ్‌ను లోపలే పెట్టి కుట్టేశారు! | Negligence in medical services in government hospitals | Sakshi
సర్జికల్‌ బ్లేడ్‌ను లోపలే పెట్టి కుట్టేశారు!

Dec 1 2025 4:52 AM | Updated on Dec 1 2025 4:52 AM

Negligence in medical services in government hospitals

సాక్షి, అమరావతి: ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో వైద్య సేవలు రోజురోజుకూ దిగజారిపోతున్నాయి. ఉచిత చికిత్సల కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వెళ్లిన వారికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నరకం చూ­పిస్తోంది. కాకినాడ జిల్లా తుని ఏరియా ఆస్ప­త్రిలో ఓ యువకుడి కాలులో సర్జికల్‌ బ్లేడ్‌ పెట్టి కుట్టేసిన ఘటన ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో దిగజారిన పరిస్థితులకు అద్దం పడు­తోంది. 

రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి విశాఖ­లో కాలికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకుని రాడ్‌ వే­యించుకున్న యువ­కుడు అప్పట్లో అమర్చి­న స్కూృ తొలగిం­చాలని తుని ఆస్పత్రిని ఆశ్ర­యించాడు. వైదు­్యలు నవంబర్‌ 27న శస్త్ర చికిత్స చేసి స్కూృ తొలగించి, సర్జిక­ల్‌ బ్లేడ్‌ను లోపలే పెట్టి కుట్టేశారు. ఇంటికి వెళ్లా­క నొప్పి తీవ్రమవడంతో బాధితుడు ఎక్స్‌రే తీ­యించాడు. సర్జికల్‌ బ్లేడ్‌ లోపలే ఉన్నట్టు తేలడంతో శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యుడు సత్యప్రసా­ద్, నర్సు పద్మావతిని సస్పెండ్‌ చేసినట్టు వైద్య శాఖ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. 

