సాక్షి, అమరావతి: ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో వైద్య సేవలు రోజురోజుకూ దిగజారిపోతున్నాయి. ఉచిత చికిత్సల కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు వెళ్లిన వారికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం నరకం చూపిస్తోంది. కాకినాడ జిల్లా తుని ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఓ యువకుడి కాలులో సర్జికల్ బ్లేడ్ పెట్టి కుట్టేసిన ఘటన ప్రభుత్వాస్పత్రుల్లో దిగజారిన పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి విశాఖలో కాలికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకుని రాడ్ వేయించుకున్న యువకుడు అప్పట్లో అమర్చిన స్కూృ తొలగించాలని తుని ఆస్పత్రిని ఆశ్రయించాడు. వైదు్యలు నవంబర్ 27న శస్త్ర చికిత్స చేసి స్కూృ తొలగించి, సర్జికల్ బ్లేడ్ను లోపలే పెట్టి కుట్టేశారు. ఇంటికి వెళ్లాక నొప్పి తీవ్రమవడంతో బాధితుడు ఎక్స్రే తీయించాడు. సర్జికల్ బ్లేడ్ లోపలే ఉన్నట్టు తేలడంతో శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యుడు సత్యప్రసాద్, నర్సు పద్మావతిని సస్పెండ్ చేసినట్టు వైద్య శాఖ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.