‘ఉపాధి’ కూలీలకు ముఖ ఆధారిత హాజరు

సాక్షి, అమరావతి: ఉపాధి హామీ పథకంలో రోజువారీ పనులకు హాజరయ్యే కూలీలకు కూడా ఉద్యోగుల మాదిరి ముఖ ఆధారిత హాజరును నమోదు చేయనున్నారు. ఈ పథకంలో దొంగ మస్టర్ల కట్టడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని దేశవ్యాప్తంగా మూడు రాష్ట్రాల్లోని ఒక్కో జిల్లాలో సోమవారం నుంచి అమలు చేయనుంది. ఇందులో మన రాష్ట్రంలోని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాను రాష్ట్ర అధికారులు ఇందుకు ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం ఉపాధి హామీ పథకం పనులకు హాజరయ్యే కూలీల నమోదును గ్రామాల్లో పనిచేసే ఫీల్డు అసిస్టెంట్లు లేదా మేట్లు రోజువారీగా నిర్ణీత ప్రొఫార్మాలో నమోదు చేసుకొని, వారానికి ఒకసారి మండలాఫీసులోని ఉపాధి హామీ పథకం విభాగంలో అందజేస్తారు.
ప్రస్తుత ప్రక్రియలో పనులకు హాజరయ్యే కూలీలను గ్రూపు ఫొటో తీసి, ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, మాన్యువల్ విధానంలో సమరి్పంచే రోజు వారీ మస్టరు షీట్లలో పేర్కొన్న కూలీల వివరాల మేరకే వేతన బిల్లులు రికార్డు చేస్తున్నారు. ముఖ ఆధారిత హాజరు కోసం ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా పని ప్రదేశంలో ఆయా కూలీల ఫొటో తీసినప్పుడు, అది ఆ వ్యక్తి ఆధార్లో ఉన్న ఫొటోతో సరిపోయినప్పుడే అతని హజరు నమోదవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండు మూడు నెలల తర్వాత దేశమంతటా ఈ విధానాన్ని అమలు చేసే అవకాశం ఉంది.
క్షేత్ర స్థాయిలో ఉపాధి హామీ పథకం అమలుకు ఉద్దేశించి పనిచేసే ఫీల్డు అసిసెంట్లు లేదా మేట్ల వద్ద ఉండే మొబైల్ యాప్లో కూలీలు ఫొటో దిగి తమ రోజు వారీ హాజరు నమోదు చేస్తారు. పని జరిగే ప్రాంతానికి గరిష్టంగా పది మీటర్ల పరిధిలోపు మాత్రమే ముఖ ఆధారిత హాజరు నమోదు చేసేలా కేంద్రం ప్రత్యేకంగా యాప్ను రూపొందించింది. ఉదయం 11 గంటల లోపు ఒక విడత.. మరో నాలుగు గంటల తర్వాత రెండో విడత ఈ తరహాలో హాజరు నమోదు చేయనున్నారు. ఇలా హాజరు నమోదు చేసుకున్న వారికి మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వ పోర్టల్ వేతన బిల్లులను అనుమతిస్తుందని అధికార వర్గాలు వివరించాయి.
ఇందులో భాగంగా కేంద్రం దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉపాధి హామీ పథకం జాబ్కార్డులను ఆధార్తో అనుసంధానం చేసి, ఈకేవైసీ చేపట్టి, దాదాపు పూర్తి చేసింది. కాగా, ప్రస్తుత చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇటీవల దాదాపు ఏడున్నర లక్షల కుటుంబాల జాబ్ కార్డులు తొలగించిన తర్వాత కూడా రాష్ట్రంలో 64.93 లక్షల కుటుంబాలకు సంబంధించి 1.13 కోట్ల మంది ఉపాధి హామీ పథకం జాబ్కార్డులు కలిగి ఉన్నారు. సగటున 47 లక్షల కుటుంబాలు సుమారు రూ.7 వేల కోట్ల మేర లబ్ధి పొందుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా 15.50 కోట్ల కుటుంబాలకు సంబంధించి 26.57 కోట్ల మందికి జాబ్కార్డులు ఉన్నాయి.