సహచర అధికారిపైనే దౌర్జన్యమా?

మా ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా బాధ్యతలు తీసుకుంటారా?
ఆ స్థానంలో ఉన్న అధికారిపై దౌర్జన్యం చేస్తారా?
ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాం
ఈ చర్యలు సర్వీసు నిబంధనలకు విరుద్ధం
దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరుపుతాం
సుమోటో ప్రతివాదులుగా కలెక్టర్, ఎస్పీ తదితరులు
పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయండి
హైకోర్టు ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు
జిల్లా సైనిక వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ నియామకంపై వివాదం
సాక్షి, అమరావతి: సహచర ప్రభుత్వాధికారిపట్ల మరో అధికారి దురుసుగా, దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించడాన్ని హైకోర్టు తీవ్రంగా ఆక్షేపించింది. తామిచ్చిన ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా మజ్జి కృష్ణారావు జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ (జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓ)గా బాధ్యతలు చేపట్టేందుకు ప్రయత్నించడమే కాక, ఆ స్థానంలో ఉన్న మరో అధికారి కేవీఎస్ ప్రసాదరావుపట్ల దౌర్జన్యపూరితంగా వ్యవహరించడంపై మండిపడింది. ఇలాంటి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించబోమని తేల్చిచెప్పింది.
ఈ చర్యలు ఏపీ స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్కు విరుద్ధమని స్పష్టంచేసింది. ఈ 21వ శతాబ్దంలో, ప్రజాస్వామ్య పాలన వ్యవస్థలో అధికారుల దౌర్జన్యపూరిత, అరాచక ప్రవర్తనను సహించేదేలేదని తేల్చిచెప్పింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని, దీనిపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరుపుతామని వెల్లడించింది. ఈ వ్యాజ్యంలో విజయనగరం జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీ, వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ను సుమోటో ప్రతివాదులుగా చేర్చింది.
తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీచేసే వరకు జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా కేవీఎస్ ప్రసాదరావు కొనసాగేలా చూడాలని హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్లను హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ రికార్డులను తమ ముందుంచాలని సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ను ఆదేశించింది. అలాగే, ఈ వ్యవహారంలో పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వంతో పాటు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మజ్జి శ్రీనివాసరావును ఆదేశించింది.
తదుపరి విచారణను డిసెంబరు 2కి వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్, జస్టిస్ అవధానం హరిహరనాథ శర్మ ధర్మాసనం శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. చట్టం దృష్టిలో విజయనగరం జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా ప్రసాదరావే కొనసాగుతున్నారని ధర్మాసనం తన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంచేసింది.
అక్కడ సైనిక వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా నేనే ఉంటా..
విజయనగరం జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న మజ్జి కృష్ణారావును తూర్పుగోదావరి జిల్లా, కాకినాడకు బదిలీ చేశారు. ఆయన స్థానంలో కేవీఎస్ ప్రసాదరావును నియమించారు. అయితే, కృష్ణారావు కాకినాడలో రిపోర్ట్ చేయలేదు. జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ అధికారిగా బాధ్యతలు కూడా చేపట్టలేదు. ఈ వ్యవహారంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ జోక్యం చేసుకున్నారు. దీంతో.. కృష్ణారావును విజయనగరంలోనే కొనసాగించాలంటూ హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ప్రొసీడింగ్స్ ఇచ్చారు.
ఈ ప్రొసీడింగ్స్ను సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ అమలుచేయడం లేదంటూ మజ్జి కృష్ణారావు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. విచారణ జరిపిన హైకోర్టు సింగిల్ జడ్జి.. హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జారీచేసిన ప్రొసీడింగ్స్ అమలుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సైనిక్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ను ఆదేశిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.
20 మందితో ప్రసాదరావును బయటకు తోసేసిన కృష్ణారావు..
ఈ ఉత్తర్వులను సవాలుచేస్తూ విజయనగరం జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా నియమితులైన కేవీఎస్ ప్రసాదరావు ఈనెల 26న ధర్మాసనం ముందు అత్యవసరంగా అప్పీల్ దాఖలుచేశారు. కృష్ణారావు తనను ప్రతివాదిగా చేర్చకుండానే పిటిషన్ దాఖలుచేసి, తనకు తెలియకుండానే తనకు వ్యతిరేకంగా ఉత్తర్వులు పొందారని ప్రసాదరావు ధర్మాసనానికి నివేదించారు.
ఈ అప్పీల్పై ఈనెల 27న విచారణ జరిపిన జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం, ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో యథాతథస్థితి కొనసాగించాలంటూ ప్రభుత్వ న్యాయవాది, ప్రసాదరావు, కృష్ణారావు తరఫు న్యాయవాదుల సమక్షంలో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
ఇదే సమయంలో కృష్ణారావు దౌర్జన్యపూరితంగా 20 మందితో కలిసి ప్రసాదరావు ఛాంబర్కు వెళ్లి అతన్ని సీటు నుంచి లేపి బలవంతంగా బయటకు తోసేసిన విషయం కూడా ధర్మాసనం దృష్టికి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై ప్రసాదరావు పోలీసులకు సైతం ఫిర్యాదు చేసినట్లు అతని తరఫు న్యాయవాది వివరించారు.
కృష్ణారావు చర్యలు నిబంధనలకు విరుద్ధం..
ప్రసాదరావు అప్పీల్పై ధర్మాసనం శుక్రవారం మరోసారి విచారణ జరిపింది. విజయనగరం జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా కృష్ణారావు 27వ తేదీ మధ్యాహ్నమే బాధ్యతలు స్వీకరించారని ప్రభుత్వ న్యాయవాది ఈ సందర్భంగా ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. డైరెక్టర్ సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ మేర జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారని కృష్ణారావు తరఫు న్యాయవాది వివరించారు.
ఆ ప్రొసీడింగ్స్ను ఇప్పటివరకు తనకు అందచేయలేదని, అందువల్ల తనను విజయనగరం జెడ్ఎస్డబ్ల్యూఓగా రిలీవ్ చేయడమన్న ప్రశ్నే తలెత్తదని ప్రసాదరావు న్యాయవాది జయంతి ఎస్సీ. శేఖర్ వివరించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఎవరైనా అధి కారి ఓ స్థానం నుంచి మరో స్థానానికి బదిలీ అయినప్పుడు అతన్ని రిలీవ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని.. అయితే ప్రస్తుత కేసులో అలాంటి విధానాన్ని అనుసరించలేదని ప్రభుత్వ న్యాయవాది అంగీకరించారు.
స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ రూల్స్ ప్రకారం కృషా్ణరావు నడుచుకోలేదని వివరించారు. దీంతో.. కృష్ణారావు తీరును ధర్మాసనం తీవ్రంగా పరిగణించి ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై లోతుగా విచారణ జరపాలని నిర్ణయించింది.